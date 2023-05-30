【人生啓示】首位華人齒科法醫斜槓族人生 最難處理是味道：掩蓋不到永留記憶

▲ 首位華人齒科法醫擁有多個職業認證。

近年經常聽到斜槓族（slasher）這個名詞，意指一個人有幾個身份、幾個職業。但我有位朋友，早在逾二十年前已是一名slasher，且瓣瓣俱專業，可謂「專業斜槓族」始祖。吾友梁家駒醫生（Carl）本是牙醫，又跑去澳洲讀齒科法醫，成為全球首位華人齒科法醫，跟着又隨吳敏倫教授研究性學（Sexology），故亦是性學專家。

一個人竟同時考取了這幾個專業身份已夠厲害，但這其實只是公眾認知的一部分，這位香港歷史最悠久之百年壽衣公司「梁津煥記」第五代傳人，也是醫療輔助隊的高級助理總監。而當年《Yes》雜誌的Dr Sex和《姊妹》的性博士信箱，那位幫眾位少男少女解答性疑難的幕後專家，就是Carl。

跟Carl談天，非常愉悅，上至生死、下至當今網絡紅人，話題數之不盡。我對法醫的工作最有興趣，他說，人的牙齒很堅固，要達攝氏千度才會溶。我問：「去到要找齒科法醫，屍體一定是溶溶爛爛難以辨認，你不怕嗎？」自幼在殯儀店出入的Carl，不怕屍體，笑着分享其兒時日常：到殯儀館等爸爸放工，每次遇上全港首位先人化粧師鄺金枝姑娘，她總愛用手摸Carl的面，也沒想過她的手摸過甚麼，Carl只覺十分親切。

他又說：「法醫最難處理的，不是見到的影像，而是那種味道，即使塗萬金油或其他濃烈東西，都掩蓋不到，且永留記憶。」我問他怎辦？「克服它！Just overcome it！」Carl鏗鏘地說。「克服」二字，人人都識講，但要像Carl般樂天、樂觀又樂意地克服困難，未必個個得。

畢業後，祖母叫Carl不用工作，每天陪伴她就好了，但他覺得辛苦完成牙醫的嚴格訓練，不能學以致用和回饋社會，實在浪費，故決定執業，並選擇服務街坊，由零開始建立自己的事業。

從Carl身上，我學到想做一個開心快活人，並非祈求一生無憂，而是要帶着樂觀和正面心態去克服困難。

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