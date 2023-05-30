【人寵蒲點】K11 MUSEA寵物友善花園換新裝　夥MINI推汽車模型成愛寵打卡熱點【內附地址】

▲ K11 MUSEA 7 樓新「裝」MINI寵物友善公園。（圖片商場提供）

如果大家不時到K11 MUSEA閒逛的說話，都會留意到有不少人帶著心愛的寵物到來，原因是該商場自2022年於7樓設置了一個名為寵物友善花園（Pets Garden），歡迎大家帶貓狗前往，而為了提升新鮮感，最近更與香港MINI合作推出寵物主題公園。

這一次換上新「裝」的MINI寵物友善花園，升級設施包括休憩長凳、寵物小屋、高架步行橋和印有代表著自由與速度的MINI徽號站牌等，每項設施均是為毛孩及其主人度身訂造的Instagram「打卡」熱點。

留意的是其中特設兩組陳列均為1:1的MINI COUNTRYMAN裁剪模型，分別為亮麗Chili Red和高冷Sage Green色，完美呈現MINI COUNTRYMAN的獨特線條和特色，非常適合「打卡」用途。

而為了方便訪客攜帶寵物前往7樓寵物友善花園並於K11 MUSEA不同角落中穿梭，K11 MUSEA貼心提供寵物手推車免費借用予攜帶寵物的訪客，全新寵物手推車飾有MINI 旗幟，具備小、中、大三個尺寸，適合不同體型的毛孩使用。

▲ K11 MUSEA 7 樓新「裝」MINI寵物友善公園。（圖片商場提供）

寵物工作坊

此外，香港愛護動物協會（SPCA）亦即將在此舉辦寵物護理及美容工作坊。率先登場的有「毛孩美容工作坊」，會邀請專業美容師講解毛孩日常美容技巧，教寵主輕鬆為愛寵悉心打扮。工作坊將於6月10日舉行，費用為HK$55（包括價值超過HK$350的禮物包一份）。

打卡玩遊戲換取「MINI再生蛋」

至於其他的優惠包括寵物的主人只要在寵物友荷公園為愛寵拍照，上載至個人Instagram帳戶加上指定標籤（@K11MUSEA、#K11PetsGarden、@minihk_official和#MINIHKBIGLOVE），然後在4樓禮賓尊區出示帖文，即可以換領「MINI再生蛋」一份。

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K11 MUSEA寵物友善花園info

時間：10am - 10pm

前往路線：可乘坐位於地下KENZO旁的升降機，直達7樓

備註：1）歡迎寵物主人攜同寵物狗和貓進入Bohemian Garden和K11 MUSEA

2）每名寵物主人歡迎攜帶不多於2隻寵物（狗或貓）到Bohemian Garden。

3）寵物在任何情況下均必須有人監管，於公園散步時必須繫上繩帶。

記者：何偉雄