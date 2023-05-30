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【性感女神】何珮瑜久違騷泳照露優質股　Jeana𡃁模出身曾陷抑鬱【多圖】

娛樂 12:52 2023/05/30

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何珮瑜罕有分享水著照，大騷優質美「股」。

近年收起性感、轉型為實力派演員的何珮瑜（Jeana），趁住天氣炎熱，向網民大派冰淇淋消暑。昨日（5月29日），近年已收起性感的何珮瑜卻罕有上載多張泳衣水著照，連出兩個post之餘，更有前有後、多角度拍攝益粉絲，認真識做。

相片中Jeana穿上三點式泳衣，在遊艇上大擺甫士，一時挨住欄杆，一時站在甲板上欣賞海景，大騷優質蜜桃臀。

【風再起時】與偉仔演夫婦被電到呆足幾秒　何珮瑜刷靚棚牙與男神激吻

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雖然上圍明顯比以前縮水，但粉絲及網民相當受落。不少網民紛紛湧入她的社交平台讚好，留言其身形比以前更fit更火辣：「大師兄歸位👏」、「索到爆」、「哇塞流鼻血了🔥😍」、「久違了女神」。

連同門師姐蔡卓妍（阿Sa）也留言給5個火的圖案讚火辣。相片上載不夠一天已吸引超過1.3萬人讚好。她還附送兩張近照selfie，有網民指其容貌比以前更精緻，愈來愈網紅臉。

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靠三級片彈起

現年34歲的何珮瑜（Jeana）原名何瀅，前藝名何佩瑜。2010年𡃁模出身以「新8模」推出性感寫真集加入娛樂圈，其後推多個人寫真集，成功宅男心目中的女神。

雖然當年以「周秀娜師妹」出道，但兩女常被比較成無形勁敵。其後踏入影壇，憑三級片《喜愛夜蒲》、《喜愛夜蒲3》、《一路向西》、《鴨王》等多套三級電影彈起，但她從來堅守三點沒有裸露演出。

賣弄性感陷抑鬱

直到2018年加入英皇娛樂，Jeana封胸收起性感，轉型當實力派演員，參演《怒火》、《逃獄兄弟》、《黑金風暴》，在《神探大戰》中更為角色剃眉演出。

而今年上映的《風在起時》，她在戲中飾演影帝梁朝偉妻子，二人在一場激吻戲份，Jeana形容為出道以來最緊張的吻戲。

Jeana曾接受訪問時大談過去𡃁模的性感生涯，她坦承當初因太乖巧，才聽從舊公司說話按劇本走，賣弄性感不是自己想要的定位，因而令她患上情緒病。

她透露有幾年患上抑鬱症，不願外出，亦毫無原因地嘔吐及突然流淚：「我覺得自己被一些東西罩着了，連呼吸也覺得困難。」直到導演前度翁子光出現，陪伴她走過低谷，帶她走出陰霾。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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