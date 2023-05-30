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【天氣報告】酷熱天氣持續至本周五　周末起氣溫回落有驟雨及雷暴

社會 11:34 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

天氣酷熱下，市民食雪糕消暑。（曾耀輝攝）

近日天氣持續酷熱，天文台指，受熱帶氣旋瑪娃外圍下沉氣流影響，本港酷熱天氣持續至本周五（6月2日），今明兩日最氣溫34度，新界最高更達38度，高溫會觸發驟雨及雷暴。預料低壓槽會在周末期間為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。

天文台早上11時45分發出特別提示，指天氣極端酷熱及高溫天氣持續，呼籲留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。

在上午10時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約540公里，預料在未來一兩日逐漸向偏北方向緩慢移動，在台灣以東海域徘徊，隨後移向琉球群島一帶。

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本港地區今日天氣預測大致天晴，日間酷熱，最氣溫34度，大埔、上水、八鄉等更高達38度。稍後局部地區有驟雨。吹輕微至和緩西至西北風。展望未來兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。星期三氣溫達34度或以上。直至本周六氣溫稍微回落至28至32度；下周初再進一步回落。

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責任編輯：陳麗娜

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