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【旅遊意外】網紅泰國摸老虎合照　下秒瞬即被「甩尾打臉」

健康 11:46 2023/05/30

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一名女網紅到某個泰國動物園遊玩期間，摸老虎後惹對方生氣，遭甩尾打臉。

不少人去泰國旅遊，都會選擇到動物園遊玩。但近日網上就流傳一段影片，一名女網紅到某個泰國動物園遊玩期間，正想摸老虎的肚子，卻冷不防令老虎生氣，向其臉上甩尾巴，令女網紅大吃一驚。

最新影片：

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Facebook專頁「Now I've Seen Everything」日前分享一段影片。片中一名女子到泰國某間動物園遊玩期間，想與老虎近距離互動，並伸手來回摸老虎的肚子，惟老虎卻被突然用尾巴狠甩向女子的頭部，令女子立即縮手，並露出受驚的樣子。

在與工作人員溝通後，女子其後再次伸手觸摸老虎，惟卻第二次被老虎用尾巴狠甩頭部，女子再次露出受驚表情，而此時影片也已終止。

影片引來逾110萬瀏覽次數，有網民留言認為老虎在生氣：「許多貓科動物不喜歡被摸肚」、「老虎不發威，把牠當病貓」也有網民呼籲應尊重動物權益，去動物園遊玩時僅限觀賞，避免觸怒動物。

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責任編輯：羅嘉欣

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