【登山意外】參加60人登山團遇惡劣天氣　女子遭雷擊倒體驗10秒超詭異經歷

▲ 參加登山團遇惡劣天氣，女子遭雷擊「10多秒完全沒有知覺」

出門遊玩要當心！內地安徽一個60人登山團，周一（29日）在行山過程中遭遇雷擊，造成10多人受傷，其中3名女子重傷。一名重傷者透露，自己被雷劈中時，當下是「眼睜睜看著自己倒下」，並且出現10多秒沒有知覺的情況。

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綜合內地媒體報道，在事故中重傷的朱女士來自浙江杭州，早前報名參加了旅行社的徒步旅遊團。他們一行60人從杭州出發，並於周一（29日）早上10點開始攀登安徽的鐵匠山。未料在登山過程中，原本晴朗的天氣轉為毛毛雨，之後再變成傾盆大雨，到了中午12點半左右更演變成暴雨，且雷電交加，讓人舉步維艱。

朱女士表示，自己當時與同組的10多人步行到離山頂不足2公里的一片樹林下，然後便突然失去知覺，

突然一下能看到自己視線開始抖動起來，然後就倒下去了。

她指自己甚至連閃電都沒看見，便忽然感到全身發麻、雙手雙腳不聽使喚，只能眼睜睜看著自己倒下，並且有長達10多秒完全沒有知覺，也無法動彈。有組員事後告訴她「你們倒下後才雷響」，而她當時雖有意識，但亦感到十分不適，躺在地上好幾分鐘才能勉強被攙扶起來。她的雙手皮膚表面有電灼傷，右腿有擦傷，後腦也因為倒下時撞到地下而流血；此外，連她在內的3名女傷者在被雷擊中後，分別出現不同程度的心肌損傷、橫紋肌溶解與心室性早期收縮，雖然經過治療後並無生命危險，但其中一人鎖骨骨折，仍在救治中。

▲ 傷者朱女士透露，當時連雷聲都沒聽見便「眼睜睜的看著自己倒下」。（網上圖片）

朱女士目前仍需留院觀察，另有旅行團團友的家屬不滿旅行社對事件的處理方式，指該團每人收取170元人民幣（約港幣188元）費用，但目前傷者的醫療費用全是自費，旅行社也還沒有跟傷者或家屬溝通，討論任何賠償方案。

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責任編輯：羅嘉欣