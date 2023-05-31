【正能量】銀行高層靠收租+股息達財務自由　退休任義工推廣長者智齡科技

▲ 杜錦雄（Sammy）在理工大學生物醫學工程系轄下的賽馬會智齡匯做義工，為長者、院舍等不同對象介紹樂齡科技產品。（湯致遠攝）

每個人總會面對年紀老邁的時候，幸而現今已有大量科技支援，可以協助長者解決生活上遇到的種種難題。在理工大學賽馬會智齡匯擔任智齡大使的杜錦雄，為不同人士介紹這些實用的智能產物，讓長者及照顧者能善用資源改善生活。

香港面對人口老化問題，利用一眾樂齡科技，可以幫助長者的起居生活，提升晚年生活質素。香港理大生物醫學工程系轄下的賽馬會智齡匯，就是希望介紹智齡科技，提高公眾對為長者而設的創新科技產品之認識，為長者設計更優質的產品，提供更理想的安老服務。

▲ Sammy幫助裝崁這一部偵測機，在院舍之中護士可以遙距監察長者的情況，不用親自巡房。（湯致遠攝）

曾任銀行管理層

賽馬會智齡匯請來一班長者任智齡大使，今年64歲的杜錦雄（Sammy）就是其中之一。他退休前在銀行任後勤和營運支援，主力負責系統培訓及項目管理。

他在銀行界接近40年的職場生涯，工作關係經常要周圍飛到外地出差，每次停留3至10星期左右，從中開闊了他的視野，以及與其他國籍人士相處的社交手腕。

回憶起當年的工作，他說：「我曾在上海居住13年、巴黎3年，雖然不停長駐外地很辛苦，但因為晉升機會較高，而且福利好包食包住，薪酬高大約40%，因此也算值得。記得有一次在印度出差，突然眼睛一閃覺得不適，當時很擔心，但人在外地加上言語不通，不敢亂看醫生，幸而回港後沒有大礙。」

在2004年他更開始涉足網絡銀行系統，他學懂了更多，更當是一種磨練。不過因為要經常與不同國家的同事開會，有時要開工至深夜，而且工作壓力大，所以年屆60歲時，決定不再續約，在2019年正式退休。

▲ 以前Sammy曾長駐巴黎工作，與不同國籍人士相處，開闊了眼界及技能。（受訪者提供）

退休後主力做義工

Sammy在退休前已有足夠的部署，他說公司會邀請一些已退休的員工分享，讓他調整適合的心態。「他們說一定要找到興趣及專長去發展，才會有存在感，自己也會感到開心，這一點我很認同。我很喜歡做義工，除了可以長知識，同時幫助到別人。」

在財務上，他於2003年已置業，因此現在有一層自住一層放租，自己亦有購買銀色債券及收息股，沒有經濟壓力。

Sammy說在退休後，可以專注地做運動及義工。好動的他會划獨木舟、游泳、長跑及行山，每日堅持要行過萬步，保持身體健壯。有時又會做搞手為朋友安排足球活動和研究賽馬，生活多姿多采。他說每天只會安排一項活動，不會像以前般營役忙碌，享受慢活。

▲ 熱愛運動的Sammy，曾參與本地及法國舉行的馬拉松比賽。（受訪者提供）

智齡大使推廣科技

義工方面他有在惜食堂幫忙派飯，以及做青少年輔導和賽馬會智齡匯的智齡大使。一方面以導師身份，聆聽青少年的心聲；另一方面則幫助長者，為他們介紹最新的智齡科技，以及幫助安裝系統等。

從未接觸過智齡科技的Sammy，都是因為在2021年加入賽馬會智齡匯才多點認識。

「參與義工除了可以學懂如何運用，亦能聽到生物醫學工程系教授解說智齡科技，發現仍有很多範圍可以發展，我覺得很有意思。而且這些產品可能10多年後我也需要用，或者身邊的人有需要，好像我舅母早前被確認患上認知障礙，我也會推介表弟使用定位儀器以防她走失。」

本業做開資訊系統的他，對這些科技特別有興趣。

▲ 他現時有3份義工，其中之一是成為智齡匯的智齡大使。（受訪者提供）

他分享：「我們在體驗中心跟長者、照顧者及院舍及學生等不同人士進行導賞，跟他們溝通才了解他們的實際需要。好像我們有專為認知障礙患者而設的陪伴機械人，按鈕在公仔的底部，我們翻轉操作時，長者會大為緊張，原來他們當公仔是孫兒般看待。如果不是行內人，根本不會知道他們的想法，是很有趣的交流。」

▲ Sammy的義工職責是在體驗中心進行導賞，介紹「賽馬會智齡匯」各款智齡產品。（湯致遠攝）

冀科技產品更貼地

但Sammy也試過碰壁，一次在樂齡科技展覽上做義工，他見有三代同堂的家人一起參觀，他不為意婆婆是認知障礙者，聽到他說起此病，家人立即帶婆婆離開。

「我估計當時她們不想婆婆不開心，自己以後也會加倍注意。有些人喜歡聽解說，但有些人卻希望不被騷擾，做展覽時要鑒貌辨色。而且不同對象都有不同的重點，學生們喜歡看電子產品，長者反而拒諸門外，喜歡實用、貼身而生活化的輔助產品，例如坐墊。」

他希望樂齡科技未來得到更大發展，或者朝應用人工智能的方向。

▲ Sammy幫助裝崁這一部偵測機，在院舍之中護士可以遙距監察長者的情況，不用親自巡房。（湯致遠攝）

他說：「我覺得可以有更多院舍可以有機會試用這些科技，同時科研人士也要駐院作觀察，跟營運者交流，因為不同年齡的長者各有要求，看看實際使用上的需要。院舍、社工及照顧者都可以多點來體驗試用，更加身同感受，要各方面多點思考及推廣，不閉門造車，長者才能廣受得益。」

▲ 這個定位追蹤器，可一次過連繫多個聯絡人，預防認知障礙長者走失。（湯致遠攝）

實地體驗智齡科技

賽馬會智齡匯為一個5年計劃，旨在推廣智齡科技和提升長者生活質素。香港理工大學校園內成立的體驗中心，展示智齡產品、舉行智齡科技諮詢、示範、導賞參觀、展覽、工作坊及互動的親身體驗活動，讓公眾對智齡科技有更全面的了解和認識，融入長者生活。現時計劃與6間安老院舍合作，提供適合的智齡輔助工具。

▲ 設於理工大學 GH041 室的「賽馬會智齡匯」體驗中心，可以試用各式各樣的智齡科技，訪客可以個人身份預約參觀。（湯致遠攝）

記者：張頌婷