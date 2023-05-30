【兩性關係】女友要求儲結婚基金 男子月匯5000元10年後驚悉對方已婚

▲ （相片來源：香港愛情故事，非當事人）

拍拖10年驚悉女方已婚！台灣一名羅姓軍人，2011年與林姓女子以結婚為前提拍拖，每月向女方匯款至少2萬元（新台幣.下同約5000港元）作結婚基金，豈料10年後驚悉林女早已是有夫之婦，一怒之下提告，要求對方歸還316萬餘元（約80萬港元）。

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綜合台媒報道，據判決書，羅男2009年透過網絡聯天室認識林女，2011年初約見面，雙方互有好感進而拍拖，對方稱要為往後結婚做打算，要求他按月至少匯款約5000港元作為結婚基金，羅男不決異樣，自2011年至2020年間，陸續匯款約80萬港元，豈料林女早已婚，因此要求返還贈與款項。

林女辯稱，羅男交往前就知其已婚，仍執意追求並進一步交往，自己勉為其難答應，期間多次表達想盡快結束不倫戀，但男方聽聞後無法控制情緒，數度以言語、肢體恐嚇，且羅男知悉她家境不好，單方面主動匯款，希望雙方能持續戀愛關係，並未以「結婚」作為贈與契約所附附款之意思。

台中地院勘驗相關對話紀錄，發現林女曾傳訊「我想跟你在一起啊」、「我承認是詐騙」、「我原本是要簽離婚」等語，足見原告主張兩造係以結婚為前提而交往等語，堪信屬實。

如今以結婚為前提之目的既不能達成，羅男主張撤銷贈與，請求被告返還約80萬港元款項，即屬有據，應予准許。法院最終不採信林女說詞，判她應返還贈與款項。

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責任編輯︰王明芳