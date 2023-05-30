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【總會拍電影】古天樂連任電影總會會長　公開招募創意劇本開戲【內附詳情】

娛樂 12:24 2023/05/30

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香港電影工作者總會推出第二季「總會拍電影」計劃， 將於6月1日起至8月31日期間接受報名，招募兼具本地特色及創意的電影劇本。本 季度目標選出共 4 個電影項目，每個獲選團隊將獲投資最高港幣 420 萬製作費，將劇本製作成商業電影。

「總會拍電影」計劃對參加者的資歷及經驗不限，旨在鼓勵創作，探索香港電影的新路向;同時，獲選製作團隊需聘用本地電影工作者擔任所有工作崗位，藉此為同業創造工作機會、培育新一代電影人才，推動行業持續發展。

【長腿新人】古天樂旗下藝員曾當模特兒　何天嵐欲拍電影視張家輝為偶像【多圖】

《惡人當道》開鏡當日大合照。

古天樂連任會長

剛連任的電影總會會長的古天樂表示:「上一年觀眾陸續回歸戲院，港產片再次獲得大家的關注及支持。 而行內，更多年青編劇，導演，新演員，以致不同工作崗 位的電影工作者仍努力不懈地尋找實現電影夢的機會。所以第二季『總會拍電影』希 望能挑選到 4 個電影項目。 期望能鼓勵更多有本地特色、有創意及不同片種的劇本參加，令香港電影行業繼續 Power Up，繼續自強不息!」

首季「總會拍電影」計劃中，兩部獲選作品—《惡人當道》及《不赦之罪》於 40 多份參選劇本中脫穎而出獲投資開拍，現時兩部作品分別已進入後期製作及籌備拍攝階段。

有關計劃的參加資格及報名詳情，請瀏覽香港電影工作者總會「總會拍電影」網頁按此，報名表格將於6月1日上午10時起於網站可供下載，截止報名日期為8月31日中午12時正。

《惡人當道》

關於第二季「總會拍電影」計劃

報名日期：由2023年6月1日至8月31日中午12時
• 參加者必須以個人名義報名，並須持有香港永久性居民身份證
• 計劃旨在發掘原創好劇本，參加者資歷及經驗不拘
• 參賽劇本將由業界專業評審團甄選，入圍第二階段面試時參加者需向評審團詳細講解製作計劃

撰文 : TOPick柴犬出動

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