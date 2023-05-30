【港鐵MMA】兩男子車廂打交片主角激似吳卓羲　網民留言勸交：別怪他

▲ 「港鐵吳卓羲」大戰「吳京」的片段在網上瘋傳！

近日網上瘋傳一段兩男子於港鐵車廂的打鬥片，片段中的黑衣男子跟男藝人吳卓羲很相似，故有網民以吳卓羲的名曲來勸交：「別怪他！別怪他！」

某網民在Fb群組「香港江湖日報之ON9限定2.0」上載約3分鐘的片段，題為「吴卓羲咩事咁爆？」，事件發生於周日（5月28日）晚，一列往太和站的港鐵車廂內。

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「吳卓羲」狂起飛腳

片中穿黑衫的男士連環爆粗，怒氣沖沖走向一名穿白衫的男士，那位黑衣男無論髮型跟樣子也跟吳卓羲很相像，聲線更幾可亂真。只見「吴卓羲」數度起飛腳踢白衣男，之後更揮拳打他，雖然有個男人在中間頂住，白衣男也被打中，他亦全程沒有還拖。

戰意極強的「吴卓羲」被女友人拉住，繼續狂爆粗大鬧白衣男，之後「吴卓羲」又再起腳踢對方，白衣男人又被重擊。

此時身旁的人勸白衣男離開：「唔好理佢，走啦，落車啦」，怒火中燒的「吴卓羲」繼續想打白衣男，幸友人拉住他。

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白衣男被指似吳京

之後白衣男落車，「吴卓羲」隨即揈開友人的手，想走出車外追打白衣男，最終被朋友拉回車廂內。

從片段裡聽到有乘客指有人滿身酒氣，另外更指白衣男人「撩人先」，而「吴卓羲」數度想走出車廂「隻揪」，他更說：「打你呀，點呀，上車啦X頭」，「吴卓羲」此時更叫友人「放手！放手！」

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「吴卓羲」又再鬆開友人的手，衝上前想打白衣男，友人已經叫白衣男人離開：「唔好阻住其他乘客」，「吴卓羲」仍不罷休說：「好型架，你剛剛，上車呀！」

正當白衣男想步入車廂時，此時有港鐵職員前來處理事件，據知事後警員也到場。

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片段在網上瘋傳，由於吳卓羲過往演不少衝動派角色，當中網民留言說：「學警追擊鍾立文永遠都係咁衝動」、「吳卓羲果然係衝動派掌門人」、「把聲真係有啲似」髮型，「樣貌，高矮都唔同，得把聲少少似。」

另外網民指白衣男似內地武打男星吳京：「吳京一啲都唔驚，仲上返車。」、「吳桌羲大戰吳京」、「佢真係好冷.....靜！」

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