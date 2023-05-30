【駭人意外】大門疑失靈被困冷凍庫　快餐店女經理活生生凍死

▲ 大門疑失靈被困冷凍庫6小時，快餐店女經理活生生凍死。

美國連鎖快餐店發生駭人意外！一名亞裔女經理疑因為冷凍庫大門故障，被困於裡面長達6小時，致慘被活生生凍死。直到其同公司兒子當天傍晚上班後，才揭發事件，而死者的雙手當時更是滿佈鮮血，相信是死前為脫困敲打冰庫大門所致。家人質疑是因為餐廳管理疏忽才會導致慘劇發生，目前正向餐廳提出控告，並索取巨額賠償。

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根據外國傳媒報導，63歲的死者黎月（Nguyet Le）為一名寡婦，而且有4名小孩。她生前在美國著名連鎖快餐店Arby's擔任經理，而她的屍首於5月11日的傍晚6時許被其兒子發現。與死者同公司任職的兒子黎阮（Nguyen Le）回憶指當天他是返夜班，當他打開冰庫後，見到裡面的母親已凍得僵硬，而且呈現胎兒姿勢抱緊她自己，門上和雙手都沾滿鮮血。

而代表死者家屬的律師則表示事件非常可怕，指調查人員在冰庫門上發現很多血，相信死者一定是在昏倒之前，拼命想要出去。

有員工透露，冷凍庫大門其實從去年8月就開始故障，員工每次使用時，常常得用螺絲把手才能打開和關上門，事前更曾向總公司反映過但未獲得處理。家人質疑是因為餐廳管理疏忽才會導致黎月慘死，決定向Arby's提出訴訟，並尋求超過100萬美金，約780萬港元的賠償。

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責任編輯：羅嘉欣