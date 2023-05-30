  • 33°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 13:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【DSE2023】教育局推放榜提示資訊圖表　助應屆考生計劃升學出路

社會 12:46 2023/05/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（教育局「中六學生資訊專頁」截圖）

中學文憑試（DSE）成績將於7月19日公布，教育局今（30日）表示，為協助應屆中六學生為放榜日作好準備，特別編製一系列「2023文憑試放榜提示」的資訊圖表，讓中六學生、家長及學校可以透過「中六學生資訊專頁」，適時獲取多元出路的最新資訊及有關支援措施，以便幫助學生計劃未來路向。

本學年，專頁新增「2023文憑試放榜提示」，透過鮮明的圖像和簡潔的文字，讓中六學生便捷獲取有關文憑試放榜的支援措施，當中包括教育局、香港考試及評核局、大學聯合招生處及其他非政府組織所提供的適切資訊，以協助他們計劃未來升學及就業的路向；各項文憑試放榜重要資訊圖表已由5月開始，分階段上載至專頁。

專頁內亦設有「2023 香港中學文憑考試放榜資訊」為中六學生提供文憑試放榜日的重要信息、多元出路、輔導及支援服務等資訊。此外，中六學生亦可以在電子工具「e導航」內輸入自己預期或考獲的文憑試成績，搜尋符合本地院校所提供相應最低入學要求的課程，為個人訂下適切的升學計劃。 此外，教育局亦特別製作了「文憑試勵志短片 - 放榜篇」為考生打氣，短片將於7月中上載至專頁，為中六同學注入正能量。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【突發意外】彩雲天跌鋁窗　私家車慘遭橫禍被毀
今日 12:02
【突發意外】彩雲天跌鋁窗　私家車慘遭橫禍被毀
【塌樹】跑馬地10米高大樹倒塌　私家車被擊中擋風玻璃碎裂
今日 12:04
【塌樹】跑馬地10米高大樹倒塌　私家車被擊中擋風玻璃碎裂
【酷熱天氣】勞工處發黃色工作暑熱警告　大部分地區氣溫升至33度以上
今日 12:49
【酷熱天氣】勞工處發黃色工作暑熱警告　大部分地區氣溫升至33度以上

你可能感興趣

【突發意外】彩雲天跌鋁窗　私家車慘遭橫禍被毀
今日 12:02
【突發意外】彩雲天跌鋁窗　私家車慘遭橫禍被毀
【塌樹】跑馬地10米高大樹倒塌　私家車被擊中擋風玻璃碎裂
今日 12:04
【塌樹】跑馬地10米高大樹倒塌　私家車被擊中擋風玻璃碎裂
【酷熱天氣】勞工處發黃色工作暑熱警告　大部分地區氣溫升至33度以上
今日 12:49
【酷熱天氣】勞工處發黃色工作暑熱警告　大部分地區氣溫升至33度以上
中小學教育 就業 大學 輔導 DSE 學校 香港 服務 中學 正能量

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
11:31 2023/05/29
【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
【夫妻關係】工程師年薪46萬不敵年賺12萬銀行員　妻子新婚2個月交友APP出軌
19:02 2023/05/28
【夫妻關係】工程師年薪46萬不敵年賺12萬銀行員　妻子新婚2個月交友APP出軌
【網絡熱話】港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫　要求退款餐廳咁回應
12:36 2023/05/29
【網絡熱話】港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫　要求退款餐廳咁回應