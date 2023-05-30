【DSE2023】教育局推放榜提示資訊圖表 助應屆考生計劃升學出路
中學文憑試（DSE）成績將於7月19日公布，教育局今（30日）表示，為協助應屆中六學生為放榜日作好準備，特別編製一系列「2023文憑試放榜提示」的資訊圖表，讓中六學生、家長及學校可以透過「中六學生資訊專頁」，適時獲取多元出路的最新資訊及有關支援措施，以便幫助學生計劃未來路向。
本學年，專頁新增「2023文憑試放榜提示」，透過鮮明的圖像和簡潔的文字，讓中六學生便捷獲取有關文憑試放榜的支援措施，當中包括教育局、香港考試及評核局、大學聯合招生處及其他非政府組織所提供的適切資訊，以協助他們計劃未來升學及就業的路向；各項文憑試放榜重要資訊圖表已由5月開始，分階段上載至專頁。
專頁內亦設有「2023 香港中學文憑考試放榜資訊」為中六學生提供文憑試放榜日的重要信息、多元出路、輔導及支援服務等資訊。此外，中六學生亦可以在電子工具「e導航」內輸入自己預期或考獲的文憑試成績，搜尋符合本地院校所提供相應最低入學要求的課程，為個人訂下適切的升學計劃。 此外，教育局亦特別製作了「文憑試勵志短片 - 放榜篇」為考生打氣，短片將於7月中上載至專頁，為中六同學注入正能量。
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：梁凱婷