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【夜尿困擾】醫生揭夜尿症3大警號　少食1類食物可改善問題

醫生診症室 12:45 2023/05/30

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台灣泌尿科醫生分享「夜尿症」3大警號。

起床夜尿十分擾人，台灣有泌尿科醫生分享，一天晚上起床小便2次，就可能是罹患上「夜尿症」的警訊！如果不治療這些疾病，或會讓情況更為惡化。

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台灣泌尿科醫生高銘鴻在Facebook專頁分享，一般人到晚上睡覺時因「抗利尿激素」（ADH）分泌增加，一夜最多只會上一次廁所。而膀胱儲存尿液能力低下、睡眠期間身體製造尿液過多、內科疾病引起睡眠障礙，或服用某些藥物，都有可能導致夜尿症。而以下是夜尿症的3大症狀：

  • 1. 晚上醒來小便2次以上；
  • 2. 排尿量增加；
  • 3. 白天疲勞、睏倦（因睡眠週期被打擾）。

高銘鴻續指，許多因素會影響人體的膀胱或攝護腺，導致人不得不在夜間醒來小便。如果不治療這些疾病，可能會讓情況更加惡化。而夜尿會讓人的睡眠品質降低，也可能增加跌倒風險，對生理及心理都有極大影響。

飲食也可以是夜尿的誘因之一，台灣營養教育講師洪泰雄曾引述一項研究表示，受夜尿困擾的患者，只要睡前少吃含鹽食物，就能降低夜尿頻率。研究解釋，攝取過多鹽分，會導致體內水分濃度增加，進而刺激腎臟，產生更多尿液。因此，睡前減少攝取鹽分是絕對有幫助。

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責任編輯：羅嘉欣

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