【失智不失愛】失智爺爺院舍追求「女朋友」　職員揭洋葱背後：他再次愛上妻子　

▲ 《忘了浪漫，記得你》劇照

真摰的愛情，即使上天讓你忘記了，還是可以再次心動。日本一名患有失智症老爺爺最近墮入愛河，戀上了老人院舍內的一名老太太，他聊起對方時更會甜蜜燦笑。不過，原來這名老太太的身份是老爺爺結婚多年的妻子。對於老爺爺再次愛上妻子，網友們感動大呼，「這就是愛情。」

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綜合日媒報導，這件令人感動的愛情是由一名叫「santona_tonakai」的網友分享的。樓主表示，他在精神科醫療機構工作的，一名約70歲、患有「失智症」（俗稱老人癡呆症）的老爺爺，近期常常和他談起自己的戀愛對象。對方是一名與他年紀差不多的老太太，每次談起她，老爺爺的臉上總是掛著幸福的笑容，而且更會顯示出「送什麼禮物給女朋友」的忐忑，彷佛在蜜運中。

不過，樓主揭露，原來該名老太太是老爺爺結伴逾50年的妻子。因為失智的關係，老爺爺已經忘記了她「妻子」的身份。縱然如此，他們間的緣份卻讓老爺爺重新愛上她。現在，老爺爺就像回到最初的時候，再次心動而追求對方。此外，老爺爺更會把自己半年的年金儲下買禮物送給妻子，更期待她收到後的反應。

不少網友被老爺爺的愛情故事所感動，「我也想得到這樣的愛。」、「太美麗動人了。」﹑「真的很愛對方，不管忘記多少次，都會再度愛上她。」

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責任編輯︰陳珈希