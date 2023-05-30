【金牌媒人】林盛斌公開為筍盤女友人覓男友　Bob曾撮合10對情侶：冇諗開婚姻介紹所

▲ 「金牌媒人」林盛斌開Po為筍盤女友人覓男友。

林盛斌（Bob）除了是金牌司儀，更有「金牌媒人」之稱。曾成功撮合多對圈中朋友，由拍拖至步入教堂，覓得人生最愛，包括朱慧敏與心臟科名醫陳良貴、張秀文與金融才俊王大權、玄學家陳定幫與太太楊錳霏等。

他曾表示在過去10年間，撮合過至少8至10對朋友：「我喜歡撮合身邊的好男仔及好女仔。」

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女友人美國擁過百物業

今日（5月30日）Bob在社交平台開post，再為身邊女友人Bonnie覓對象。他留言寫道：

約佢食早餐了解吓而家美國有咩靚屋筍盤，

佢就問返我身邊仲有冇好嘅男仔筍盤，

原來佢啱啱甩咗拖…… 介紹返，佢叫 Bonnie，Capstone 72創辦人，

心地善良，性格開朗，可愛活潑，平易近人，

而缺點方面，係為食咗少少，真係少少嘅啫，

早餐食豬扒腸蛋麵係會唔夠飽要加個餐蛋治烘底，

同埋仲有一樣嘢要講明先，先小人後君子，

因為佢自己喺美國有超過100間屋收緊租，

所以有時可能會飛來飛去，未必成日陪到你，

希望你唔好介意。 有邊位男士有興趣想認識吓佢？留言啦。

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冇諗開婚介公司

其後Bob接受TOPick訪問，表示與友人聊天得悉對方分手，便順勢為對方宣傳：「其實都係咁啱同呢個朋友傾開計，知道佢甩咗拖，咁咪幫佢宣傳吓。」

作為「金牌媒人」可有考慮過開婚姻介紹公司？他直言沒有這個打算，不過就獲不少相關業內人士邀請合作：「我又真係冇諗過去開呢類型嘅公司，不過都有唔少老闆同埋婚姻介紹行業嘅人搵過我，想合作。但係我暫時又未有興趣做呢類型嘅生意，因為呢一刻我都只係鍾意介紹我真係認識嘅單身朋友畀身邊嘅單身朋友。」

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提到他去年在陳敏之個人YouTube頻道《Chit Chat》表示，下個目標為41歲的胡定欣脫單，但至今仍未有聲氣。Bob表示：「我同佢，在心中啦，我好努力嘅。」

問他覺得女士如何比較易找到另一半？他說：「其實冇一個特別準則，每個人都有自己可愛同吸引人嘅地方。反而如果真係想多啲機會結識另一半，咁就應該出席多啲朋友之間嘅聚會，或者睇吓自己嘅好朋友身邊有冇一啲適合嘅人可以介紹一下。」

▲ Bob去年表示下個目標為胡定欣脫單。

記者：游艾維

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