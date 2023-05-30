【政策】特首政策組專家組任命56名成員 盧煜明郭基煇李家誠上榜
社會 12:42 2023/05/30
政府今日（30日）宣布成立特首政策組專家組，並委任56名成員。專家組成員任期為一年，即時生效，至2024年5月29日止。
特首政策組專家組由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員會分為3個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。
特首政策組組長黃元山博士對有關任命感到高興，並歡迎各成員加入專家組。他稱專家組成員在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經驗。
專家組的成員名單如下：
經濟發展專家組
- 王磊博士
- 李律仁資深大律師
- 李家誠博士
- 李曦光
- 林家禮博士
- 洪小源
- 容永祺
- 張德熙博士
- 梁頴宇
- 郭基煇
- 曾順福
- 湯道生
- 劉伯偉
- 黎永良
- 龔永德
社會發展專家組
- 李焯麟
- 孫燕華博士
- 馬駿博士
- 許琳
- 陳少波
- 陳永德
- 陳宗彝
- 陳建強醫生
- 陳曉峰
- 陸地博士
- 楊德斌
- 劉洋
- 鄭李錦芬
- 盧永雄
- 戴希立
- 戴德豐博士
- 羅詠詩
- 羅寶文
研究策略專家組
- 王于漸教授
- 王福強博士
- 毛振華教授
- 何建宗博士
- 何達基教授
- 吳宏偉教授
- 肖耿教授
- 周文港博士
- 周伯展醫生
- 林一星教授
- 張家敏
- 張量童博士
- 郭萬達博士
- 陳文鴻教授
- 黃平教授
- 黃玉山教授
- 雷鼎鳴教授
- 趙汝恒教授
- 劉兆佳教授
- 劉佩瓊教授
- 蔡洪濱教授
- 鄭永年教授
- 盧煜明教授
HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9
記者：馮芷婷