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【政策】特首政策組專家組任命56名成員　盧煜明郭基煇李家誠上榜

社會 12:42 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

政府成立特首政策組專家組任期一年，公佈56名成員名單。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布成立特首政策組專家組，並委任56名成員。專家組成員任期為一年，即時生效，至2024年5月29日止。

特首政策組專家組由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員會分為3個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。

特首政策組組長黃元山博士對有關任命感到高興，並歡迎各成員加入專家組。他稱專家組成員在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經驗。

專家組的成員名單如下：

經濟發展專家組

  • 王磊博士
  • 李律仁資深大律師 
  • 李家誠博士
  • 李曦光
  • 林家禮博士
  • 洪小源 
  • 容永祺 
  • 張德熙博士
  • 梁頴宇
  • 郭基煇
  • 曾順福
  • 湯道生
  • 劉伯偉
  • 黎永良
  • 龔永德

社會發展專家組

  • 李焯麟
  • 孫燕華博士
  • 馬駿博士
  • 許琳
  • 陳少波
  • 陳永德
  • 陳宗彝
  • 陳建強醫生
  • 陳曉峰
  • 陸地博士
  • 楊德斌
  • 劉洋
  • 鄭李錦芬
  • 盧永雄
  • 戴希立
  • 戴德豐博士
  • 羅詠詩
  • 羅寶文

研究策略專家組

  • 王于漸教授
  • 王福強博士
  • 毛振華教授
  • 何建宗博士
  • 何達基教授
  • 吳宏偉教授
  • 肖耿教授
  • 周文港博士
  • 周伯展醫生
  • 林一星教授
  • 張家敏
  • 張量童博士
  • 郭萬達博士
  • 陳文鴻教授
  • 黃平教授
  • 黃玉山教授
  • 雷鼎鳴教授
  • 趙汝恒教授
  • 劉兆佳教授
  • 劉佩瓊教授
  • 蔡洪濱教授
  • 鄭永年教授
  • 盧煜明教授

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記者：馮芷婷

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