【政策】特首政策組專家組任命56名成員　盧煜明郭基煇李家誠上榜

▲ 政府成立特首政策組專家組任期一年，公佈56名成員名單。（資料圖片）

政府今日（30日）宣布成立特首政策組專家組，並委任56名成員。專家組成員任期為一年，即時生效，至2024年5月29日止。

特首政策組專家組由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項專題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員會分為3個組別，分別為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組。

特首政策組組長黃元山博士對有關任命感到高興，並歡迎各成員加入專家組。他稱專家組成員在各自的範疇均具有豐富的經驗和專業知識，並熱心為香港建言獻策。專家組除了會舉行定期會議外，特首政策組亦會主動就個別議題徵詢相關成員的意見，以廣採博納專家組成員的智慧和經驗。

專家組的成員名單如下：

經濟發展專家組

王磊博士

李律仁資深大律師

李家誠博士

李曦光

林家禮博士

洪小源

容永祺

張德熙博士

梁頴宇

郭基煇

曾順福

湯道生

劉伯偉

黎永良

龔永德

社會發展專家組

李焯麟

孫燕華博士

馬駿博士

許琳

陳少波

陳永德

陳宗彝

陳建強醫生

陳曉峰

陸地博士

楊德斌

劉洋

鄭李錦芬

盧永雄

戴希立

戴德豐博士

羅詠詩

羅寶文

研究策略專家組

王于漸教授

王福強博士

毛振華教授

何建宗博士

何達基教授

吳宏偉教授

肖耿教授

周文港博士

周伯展醫生

林一星教授

張家敏

張量童博士

郭萬達博士

陳文鴻教授

黃平教授

黃玉山教授

雷鼎鳴教授

趙汝恒教授

劉兆佳教授

劉佩瓊教授

蔡洪濱教授

鄭永年教授

盧煜明教授

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷