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【脫髮治療】32歲港男工作壓力大現大面積斑禿　求診中醫半年長出新髮

保健美顏 14:04 2023/05/30

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32歲男工作壓力大現多灶性斑禿，求診中醫半年長出新髮。

工作壓力大可致嚴重脫髮！註冊中醫師李廣冀（柴醫）向TOPick分享個案指，一名32歲男患者在上年因工作壓力大導致免疫力失衡，引起斑禿，且範圍不斷擴大；幸得醫師及時診治，用半年時間重新長出新髮。

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柴醫指出，男患者在上年9月5日初診，表示自己工作壓力偏大，每晚11點才下班回家，習慣晚睡，還容易出汗。患者從5月份開始出現斑禿，他的母親年輕時也試過斑禿，更脫掉了50%的頭髮。而患者出現斑禿後，曾在頭髮治療中心治療兩個月，但效果不理想。後來在網上看到西醫治療，主要是在頭皮注射類固醇，又擔心有治療副作用，所以最終選擇求診中醫。

柴醫在初診時發現，患者頭髮有4、5個斑片區禿髮，且逐漸變多變大，推測可能是工作壓力問題，導致免疫力失衡，造成斑禿。

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内服外敲針 半年重生新髮

柴醫解釋，患者的體質屬於肝鬱脾虛，肝腎不足。醫師為其處方了六味地黃丸、側柏葉、靈芝、桑椹、枸杞、女貞子、酸棗仁、浮小麥。再加上每日敲打「梅花針」在斑禿位置，刺激頭皮血液循環，讓睡著的毛囊甦醒。同時，患者自行到藥房購買「minoxidil 5%生髮液」外塗。由於患者頭皮輕微過敏，加上梅花針有痕癢反應，所以將每日塗抹生髮液兩次，減至維持每日一次。

4個星期沒有新的斑禿區出現，才算比較穩定，頭髮才會慢慢長出來。一般這種多灶性斑禿，需要較長時間去恢復，大約一年。少部分人會演變成全禿或者普禿，治療前有盲目性，無法推測患者會否演變成全禿。

很快，患者在11月時回診，已可見斑禿擴大減慢，斑禿位置長出新生幼細的白毛。12月雖仍有零散細小新生斑禿，但好轉得很快，原有的斑禿也陸續長出黑毛。至2023年1月，患者好轉速度更加快速，很多斑禿區域已經長出3至4cm黑色頭髮，好轉程度約50%；2月覆診，整體大約已好轉75%。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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