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【隱門】吳岱融演悍匪做盡壞事超搶鏡　網民：真係癲過鷲哥

娛樂 15:42 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

吳岱融被網民封為「TVB第一黐線佬」！

現年63歲的吳岱融於昨晚（5月29日）首播的TVB新劇《隱門》中，再發揮「黐線佬」本色，令人看得相當過癮！

網民封吳岱融「TVB第一黐線佬」、「真係癲過鷲哥」，似乎有望衝撃《巨輪II》高天鷲一角，再成經典？

【隱門】黃智雯被吳岱融虐打　網民替Mandy不值：TVB欠佢一個視后

吳岱融演悍匪

他所演的葉嘯天即壞事做盡，除打劫金舖、開槍殺警外，面對親生女心月（黃智雯飾），葉嘯天亦數度下毒手，又曾以暴力威逼小心月接賊贓。

為避開獸父，心月改姓埋名企圖開展新生活，卻因葉嘯天刑滿出獄人生再被擾亂，重遇但還未相認一刻已遭葉嘯天強行搶車兼拖落車，相當恐怖。

監製王心慰（Amy姐）笑言專誠為岱融哥度身訂造葉嘯天一角，又大讚對方是次爆Seed程度直達天花板境界：「之前佢拍《巨輪II》，我喺現場睇已經覺得佢表現超出我預期，然後我一直覺得佢有潛質再爆上去。」 

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鷲哥超經典

在2015年重返TVB拍劇的岱融哥，在《巨輪II》中演大奸角，其中第30集的一場戲令人印象深刻，講到高天鷲（吳岱融飾）與養子高先柏（張致恒飾）的女友鍾穎（李佳芯飾）有染，他為阻止醜聞曝光，而恐嚇鍾穎立即墮胎並離開高先柏。

鍾穎被直斥「雞」及「臭雞」，又有不少金句，如：「成個地球都知你係乜呀臭雞」、「我同你one night stand啫，你估fall in love咩？」、「攞去使啦，臭雞」。

此外，他又曾在劇中侵犯養女Nana（陳凱琳飾），同樣令人難忘。

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《飛虎之潛行極戰》

在2018年，岱融哥在《飛虎之潛行極戰》高逸泰也是「奸到出汁」，表面上是一位高級警司，實則其實是一名黑警。

他曾稱：「你可以當反派咁睇，但某程度我個角色都係驚個仔死，先至會選擇配合危險人物、恐怖份子，然後用咗啲未必係啱嘅手段。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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