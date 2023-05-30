【趁而家去大馬偷食...譜！】伍韻婷學歷高曾任金融分析師　入行獲C君賞識當主持被讚有料

▲ 網民話一定會捧場。

由廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）主持一共12集的《趁而家去大馬偷食...譜！》將於6月1日播出，自命「地獄級」廚藝的Jessica，及自誇是「用鑊至強港姐」之一的Juliana，在大馬首個任務是偷椰漿飯食譜。

由於天氣炎熱，二人均以清爽造型出場，Jessica低胸露腰晒長腿，Juliana則以吊帶低胸短裙出動。

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廚房偷師

她們先後光顧了擁有40多年歷史的啤律椰漿飯店，及主打炒椰漿飯配炸雞、炸蝦的「兩餸飯店」，其間更深入廚房重地偷師。

當中最搞笑是，自命「鑊后」的Juliana，因為手力不足失敗收場，就算Jessica出手協助亦未能挽回劣勢，令旁觀的大廚亦忍不住偷笑。

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入鄉隨俗用手食飯

另一特別位，是Jessica及Juliana入鄉隨俗用手食飯，Jessica事後笑言是其人生第一次，並大讚大馬食物多樣化又美味：「最難忘係食過比香港仲出色嘅叉燒同雲吞麵。」

第二集她們會偷師學整肉骨茶，因而得知大馬肉骨茶原來分為乾濕兩種，更會親身試食箇中分別。

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學歷高曾當金融分析師

出生於美國波士頓的Juliana，就讀University of Massachusetts At Amherst，大學時分別主修金融及中文，並以相等於香港一級榮譽的成績畢業。

隨後在25歲隻身回港發展，在美國最大家電商從事金融分析師工作 ，直至2021年她在朋友不斷鼓勵下報名參加《2021年度香港小姐競選》,當時因其體重只有41Kg，成全場最輕惹人注目。

▲ 2021年曾參選港姐。

獲C君賞識

雖然最終她20強止步，惟獲簽約TVB，而入行後更獲J2台創意總監C君賞識，首個節目是《陀地外國人》。

在《陀地外國人》中她大晒香肩及長腿，之後又有網民讚Juliana在《通靈之王》談吐有貴氣、衣着大方得體，不靠性感身材都可上位。

而且，Juliana亦不時在社交網分享美照派福利，難怪令大家紛紛讚好。

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