【明星學業】雲浩影感恩父母栽培學彈琴　Cloud讀林護中學注重音樂教學

▲ 雲浩影近期人氣急升。

參加《全民造星III》出身的雲浩影（Cloud），去年正式出道，並摘下多個樂壇頒獎禮新人獎，讓辭工追夢的她大為感恩。

Cloud唱功不俗，除自小便參加大小音樂比賽所鍛練，中學就讀的聖公會林護紀念中學（簡稱林護），音樂亦是該校其中一項重點發展項目，在校內是合唱團成員的雲浩影，亦得到很多音樂啟蒙。



出道一年，雲浩影樂壇發展順利，至今已共奪6個樂壇新人獎，包括「叱咤樂壇生力軍女歌手金獎」，令她甚為鼓舞。Cloud表示：「去年對我是很精彩的一年，得獎令自己和公司知道努力是有回報，也是一種獎勵，但未來一年就要加倍勤力，希望可以做到更好。」

▲ 雲浩影去年出道，己成樂壇女新人王。(攝影:湯致遠)

小學起參加歌唱比賽

加入樂壇後，雲浩影最難忘除了是推出個人大碟，還有擔任鄭伊健多場演唱會嘉賓，更由香港的紅館唱到澳門的舞台。「最初知道可以做伊健的嘉賓，有少許緊張，因為從來沒踏上這麼多觀眾的舞台，首次踏上紅館，見到全場坐滿觀眾，感覺很夢幻，最近再去澳門演出，看到有來自不同地方的歌迷，更加覺得很奇妙，希望自己有日也可以有那麼多支持者。」

雲浩影自小喜歡唱歌，她稱雖然家裡不算富裕，但父母仍會用心栽培，讓她去學鋼琴、芭蕾舞發展課餘興趣，而她小學參加過歌唱比賽後，因覺得很好玩，便經常報名出賽，自言對參加比賽十分經驗老到。

她分享箇中心得：「每個比賽的準則和要求都不同，自己小小心得是要找出自己獨特性，如不少人會選慢歌參賽，我就喜歡挑快歌，當評審聽到太多慢歌，突然有首跳動感的歌，都會精神一振，自然對你留有印象。」

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她就讀的聖公會林護紀念中學，是位於葵涌的英文津貼中學，亦屬本港其中一間著名英文中學。該校亦很注重音樂教學，設有五隊音樂校隊及90多組樂器班，不少學生在音樂方面都有卓越的成績。

雲浩影便是校內的合唱團成員之一，常以表學校參加全港中學校際歌唱大賽，亦曾獲得獎項。Cloud亦指中學合唱團經歷，是她在歌唱上的啟蒙，亦培養了音樂的知識和品味。「我們學校的合唱團很出名，自己也跟過學校去參加其他地方的世界賽，開拓不少眼界。」

她憶述音樂老師都很嚴格，對學生的鍛練絕不鬆懈。「我們經常都要練習，早上6、7點就要起床，或者小息時要抽空唱歌，沒有休息時間，但當時又不覺很辛苦，因為我的朋友都是合唱團的同學，大家一齊唱歌一齊玩，又可以出外參加比賽，都是很難忘的開心回憶。」

▲ 她指中學時的讀書回憶，都是愉快難忘。(受訪者提供)

想麥明詩父親教化學

在學業方面，雲浩影形容自己是「通才」，即各科目的成績都很平均。「若真要比較，自己的英文科較好，最怕的科目是化學，可能自己天份問題，即使很勤力上堂，都常有很多不明白。」

港姐麥明詩爸爸麥卓生曾是林護化學科科主任及副校長，至2019年才退休，Cloud就笑指可惜當時不是對方教她的化學堂，否則可能自己這科的成績會較理想。

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林護學生不少後來成了著名傳媒人或主播，包括黃曉瑩、陳嘉倩、潘小濤等，但未有影響雲浩影報讀大學時的選科決定。「當時其實沒有甚麼長遠計劃，只想有個大專學位，讀甚麼都可以。」後來她選了香港城市大學修讀公共政策學系社會科學學士，明言覺得畢業後或可當工務員才報讀。

2019年畢業後，她參加《全民造星III》，抱著不妨一試的心態，最後贏取第四名，並獲寰亞簽約成歌手，當時有著文職工作的她，不敢太冒險，便只工餘時間才去表演，不過覺難以兼顧，終選擇成為全職歌手。

▲ 位於葵涌聖公會林護紀念中學，十分注重音樂教學。(經濟日報圖片)

選科應多作規劃

現在回看，Cloud自覺追夢過程是幸運，如要給其他有去入行者的建議，她說：「主要看自己的能力，若對自己有信心，就可以堅持嘗試，遇上挫折也不要灰心，因為一時挫敗不代表能力不足，最重要是加倍努力，因為這行競爭大，要不斷為自己增值。」

反而在讀書方面，她反思如再有機會，應該要好好規劃。「自己以前是較短視，沒有好好考慮工作目標，故建議正預備升學的同學，要多想未來方向，不要只求人到大學便算。」

▲ (攝影:湯致遠)

記者：陳家昌

髮型： Wing Wong （The Attic）

化粧： Kineks Ho

造型： Creer Styling

服裝：Vivienne Westwood

場地：香港海洋公園萬豪酒店