  • 34°C
香港時間 : 2023530日 (週二) 14:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【另類賺錢】男子小紅書拍片教授香港富人區執垃圾攻略　輕鬆日賺$1500

親子 13:30 2023/05/30

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

都要睇吓個日好唔好彩先得。

富人區周街都係寶，隨時執一件都會發達？有內地男子拍片分享在香港富人區清水灣執垃圾的短片，執到垃圾後隨即變賣，表示可以日賺$1,500。

最新影片推介:

童學園
【童學園】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

男子在小紅書以「香港富人區撿錢，so easy！」為題發布短片教香港賺錢攻略，指可前往清水灣「富人區」的別墅的垃圾站「尋寶」。

短片所見，垃圾站內有嬰兒汽車座椅及大量舊電影DVD、木櫃等不同物品，他指嬰兒汽車座椅估計價值約$300，不過很快便被「同行」撿走，隨後他又在垃圾站發現多個CD架，裡面放有大量舊電影DVD，共有約300隻，他指若以$3一隻的價錢賣給二手店，總共賺到$900，而木櫃同樣可以變賣，價值$300，以上共值$1500。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

男子的輕鬆賺$1500攻略，網友有賺有彈，有人批評「這樣入侵別人私人地方，也是犯法吧！」、「啊？大老遠來香港撿垃圾」、「只要不犯法，靠自己雙手賺來的錢，都是乾淨錢，不分高低貴賤！」、「據說在這些區域有人執垃圾，執到身家過千萬」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳

相關文章

【網絡熱話】深圳買餸成小紅書熱搜　港媽晒血拚街市戰績：比香港便宜太多
12:24 2023/04/20
【網絡熱話】深圳買餸成小紅書熱搜　港媽晒血拚街市戰績：比香港便宜太多
【慳錢大法】港人身份勁著數小紅書用戶列4大點好處　單是學費最高可慳200萬
12:28 2023/05/08
【慳錢大法】港人身份勁著數小紅書用戶列4大點好處　單是學費最高可慳200萬
【獲派公屋】首派青衣長青邨公屋 港女小紅書呻又細又舊交通不便
10:52 2023/05/16
【獲派公屋】首派青衣長青邨公屋 港女小紅書呻又細又舊交通不便

你可能感興趣

【網絡熱話】深圳買餸成小紅書熱搜　港媽晒血拚街市戰績：比香港便宜太多
12:24 2023/04/20
【網絡熱話】深圳買餸成小紅書熱搜　港媽晒血拚街市戰績：比香港便宜太多
【慳錢大法】港人身份勁著數小紅書用戶列4大點好處　單是學費最高可慳200萬
12:28 2023/05/08
【慳錢大法】港人身份勁著數小紅書用戶列4大點好處　單是學費最高可慳200萬
【獲派公屋】首派青衣長青邨公屋 港女小紅書呻又細又舊交通不便
10:52 2023/05/16
【獲派公屋】首派青衣長青邨公屋 港女小紅書呻又細又舊交通不便
家庭教育 網絡熱話 小紅書 清水灣

最高瀏覽

【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
11:31 2023/05/29
【爺孫戀】李坤城親妹突揭林靖恩惡行　稱事前未知哥哥在病房成婚
【夫妻關係】工程師年薪46萬不敵年賺12萬銀行員　妻子新婚2個月交友APP出軌
19:02 2023/05/28
【夫妻關係】工程師年薪46萬不敵年賺12萬銀行員　妻子新婚2個月交友APP出軌
【網絡熱話】港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫　要求退款餐廳咁回應
12:36 2023/05/29
【網絡熱話】港女食Omakase斥師傅咳嗽致染疫　要求退款餐廳咁回應