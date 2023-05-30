【另類賺錢】男子小紅書拍片教授香港富人區執垃圾攻略　輕鬆日賺$1500

▲ 都要睇吓個日好唔好彩先得。

富人區周街都係寶，隨時執一件都會發達？有內地男子拍片分享在香港富人區清水灣執垃圾的短片，執到垃圾後隨即變賣，表示可以日賺$1,500。

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男子在小紅書以「香港富人區撿錢，so easy！」為題發布短片教香港賺錢攻略，指可前往清水灣「富人區」的別墅的垃圾站「尋寶」。

短片所見，垃圾站內有嬰兒汽車座椅及大量舊電影DVD、木櫃等不同物品，他指嬰兒汽車座椅估計價值約$300，不過很快便被「同行」撿走，隨後他又在垃圾站發現多個CD架，裡面放有大量舊電影DVD，共有約300隻，他指若以$3一隻的價錢賣給二手店，總共賺到$900，而木櫃同樣可以變賣，價值$300，以上共值$1500。

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男子的輕鬆賺$1500攻略，網友有賺有彈，有人批評「這樣入侵別人私人地方，也是犯法吧！」、「啊？大老遠來香港撿垃圾」、「只要不犯法，靠自己雙手賺來的錢，都是乾淨錢，不分高低貴賤！」、「據說在這些區域有人執垃圾，執到身家過千萬」。

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責任編輯:王明芳