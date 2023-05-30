【KO便秘】營養師分享5大高纖食物　改善腸道健康解決便秘大肚腩

▲ 營養師分享5大高纖暢便食物。

很多OL都曾遇上便秘這煩惱，不但只「肚谷谷」，有時候也會影響外觀。OL一天中大部份的時間都是坐在電腦面前工作，工作緊張，運動量少，加上常常出外用餐，腸道蠕動的活躍度便大大受到影響。雖然大家都知道高纖食物可以有效舒緩便秘問題，但單一地從青菜攝取纖維又有些單調乏味。其實，除了青菜外，還有許多其他食物也很豐富纖維：

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菌類、菇類

蘑菇、冬菇和金菇口感豐富，類似於肉類，它們富含高纖維，並且脂肪含量很低。多吃這些菌類可以增加纖維攝取，促進腸道暢通。

糙米飯

糙米飯的纖維含量比白米高出十倍，並且含有比白米更豐富的營養素，如維他命B雜等。這對身體健康非常有益。當然，糙米飯的口感比較硬，並且不是每個人都喜歡那種口感。我建議大家可以以一份糙米和三份白米的比例，使用電飯煲煮糙米飯。在烹調時，比平常煮白米多加一點水，讓其口感更柔軟。

益生菌

益生菌是對腸道有益的好菌，可以促進腸道蠕動。乳酪是一種很方便的益生菌來源，特別是低脂乳酪，非常適合正在減肥的朋友食用。

燕麥

提到含豐富纖維的食物，當然少不了燕麥！它含有豐富的水溶性和非水溶性纖維，不僅可以幫助排便暢通，還有助於降低膽固醇。但要注意的是，市面上販售的燕麥通常會加入煉乳、全脂牛奶和糖，使其熱量急速上升。所以我建議大家選購原粒的純燕麥，自己在家中使用低脂或脫脂牛奶烹調。

水果

大家都知道水果含有豐富的纖維。我個人推薦的是番石榴，其次是蘋果（連皮吃）、橙和奇異果。這些水果不僅容易食用，而且含高纖維，對身體非常有益。對於正在減肥的人來說，不要吃牛油果和榴槤，儘管它們都含有豐富的纖維，但同時也有非常高的熱量。每100克牛油果和榴槤的熱量分別為160和147卡路里，相當於同樣重量的番石榴的2.4倍和2.2倍。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

標題經編輯所定

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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