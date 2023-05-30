【藝術展】Artecal基金會辦慈善展覽《心聲匯聚》　展出30多位香港本地年輕藝術家作品

▲ Artecal基金會辦慈善展覽《心聲匯聚》。

由2023年5月23日至6月3日，Artecal基金會舉辦一個名《心聲匯聚》的本地藝術家慈善展。這個展覽有望成為香港藝術界的一個重要事件，將來自不同背景和流派的年輕藝術家聚集在一起，展示他們的創造力和才華。展覽將展出大量的本地藝術作品，為參觀者提供獨特的、身臨其境的體驗。

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Aretcal基金會聯合創始人梁俊謙先生和汪瑤小姐表示：「今次很高興能為超過30個香港本地年輕藝術家籌備這大型展覽，給各位參觀者一睹他們的作品。這是我們Artecal基金會持續推動本地藝術的其中一個項目，希望能得到社會各界的支持! 同時，我們也很高興將展覽部分收入捐贈給香港藝術中心，支持他們推動本地藝術發展。」

《心聲匯聚》突顯了合作和聯繫的力量，這些新晉的藝術家聚集在一起，分享他們的故事，展現了香港文化的百態。通過他們的作品，他們為香港的歷史、現今與未來提供了一個全新的視角。展覽有一系列的主題和題材，從個人的自我發現之旅，到對城市豐富的歷史和遺產的探索，藝術家們一同探討當代社會的現象和發展。

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本展覽策展人陳家強博士表示：「香港有很多富有才華的年輕藝術家，我挑選了其中的30多位展出他們最近的作品。每張作品都表達了他們的心聲和故事，我希望各位觀眾能靜心聆聽他們的說話，並能啟發和加強各位對本地藝術的興趣和認識。」

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責任編輯︰陳珈希