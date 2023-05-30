【巴士加價】5間巴士公司加價申請獲批　大部分線路加$0.5至$1

▲ 至少兩間巴士公司加價申請獲批。（湯致遠攝）

行政會議今日（30日）通過5間巴士公司的加價申請，大部分線路加0.5元至1元。

獲批加價的巴士公司中，九巴原本申請加價9.5%，新巴城巴申請所有日常路線劃一加價2元，行會通過的最終加幅低於巴士公司申請加幅，其中九巴加幅約4%，城巴新巴加幅少於5%，新大嶼山巴士加幅7.0%，各巴士公司大部分路線獲准加價0.5元至1元。

運輸及物流局局長林世雄表示，為確保專營巴士營辦商維持財務穩健，以繼續按商業原則經營，提高效率和成本效益，各專營巴士營辦商在去年提交申請時，正值第五波疫情，而油價亦處於高位，加上主要新發展區新增人口為專營巴士營辦商帶來的新業務增長機遇，例如洪水橋／厦村、觀塘安達臣道以及屯門第54區的新發展，再衡量公眾的接受程度和負擔能力後，因此有上述加幅。

政府發言人續說，連同政府運用隧道費基金紓緩票價加幅，今次整體實際加權平均加幅已控制在較溫和的水平。在獲批加價後，專營巴士營辦商應繼續投放資源改善巴士服務，包括改善乘客設施及安全設備；轉型至零排放巴士車隊；以及作為運輸業主要僱主群體之一，繼續通過改善薪酬待遇及工作環境以吸引和挽留人才。在處理加價申請的同時，政府會繼續鼓勵及協助專營巴士營辦商採取多管齊下的方式開源節流，包括進一步提升巴士服務的營運效率及增加非票務收入。

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責任編輯：陳麗娜