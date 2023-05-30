蔡徐坤澳門演唱會門票被秒殺 　同日宣布香港曼谷兩站巡演出

蔡徐坤KUN2023「迷」WORLD TOUR巡迴演唱會首站，澳門場在開賣第一時間即掀起搶票潮，門票隨即被秒殺售罄，印證了蔡徐坤火爆人氣和超強的號召力。

在受到力撐支持下，網上搜查熱度持續飆高和澳門場一票難求的情況下，主辦方便加快節奏公布後續場次，以便滿足粉絲們盼望盡早親臨現場感受KUN式音樂美學的迫切願望，宣布後續香港站和曼谷站兩站。

不同場次不同設計

全新公開的片段及海報沿用復古風格，綠色光影的投射配合顆粒感特效突顯膠片般的電影質感，蔡徐坤手持麥克風縱情歌唱，和身後的影子相映成趣，傳遞著他的音樂態度！身處暗夜依舊能光芒閃耀。

據悉，此次蔡徐坤KUN 2023「迷」WORLD TOUR巡迴演唱會，將繼續沿用他的原創音樂概念為主題，但為顯示誠意，特意在不同場次中帶來不同的特別設計，包括編曲音效、舞蹈編排和服裝設計等，為觀眾呈現出更多元化的舞台風格，表演獨具一格的音樂能量。

所有環節的各項準備工作正在有條不紊的進行中，每個場次的場景和舞台效果等設計全部根據場館精心調整，力爭為到場的每一位樂迷帶來最佳的音樂盛宴！

刷新多項平台紀錄

蔡徐坤在2019年發行首張數字EP《YOUNG》，成為2019年全網數字EP銷量冠軍，創造QQ音樂巔峰暢銷榜總榜冠軍最快登頂紀錄。

於2020年發佈原創單曲《情人》，在QQ音樂飆升榜、新歌榜以及網易雲音樂人氣榜等15項音樂榜單均位居第一，獲第二屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典年度十大金曲，第十四屆音樂盛典咪咕匯年度十大金曲，QQ音樂單平台收藏量達到1550萬，Spotify 播放量近1800萬。

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在2021年發布全新個人創作專輯《迷》，該專輯在上線24小時內連奪TME平台專輯銷量五大冠軍，並刷新了多項平台紀錄，總銷售額高達9000萬，同年開啓個人首場「迷」演唱會。

之後在2022發布原創單曲《Hug me》，獲QQ音樂巔峰榜年度十大金曲、網易雲年度音樂獎年度最佳單曲TOP10，新浪音樂2022年度十大歌曲。

於2023年發行創作EP《現象（PHENOMENON）》並同步開啓首場個人線上演唱會，觀看總量高達4200萬，不斷刷新平台記錄，2023年初更連續受邀米蘭時裝周、日內瓦錶展、MetGala等大型國際時尚盛會，被海內外媒體盛讚，國際影響力與口碑均持續上升。

蔡徐坤KUN 2023「迷」WORLD TOUR巡迴演唱會香港站

日期：2023年6月17日（週六）

時間：20:00

演出地點：香港亞洲國際博覽館 Arena - AsiaWorld Arena



蔡徐坤KUN 2023「迷」WORLD TOUR巡迴演唱會曼谷站

日期：2023年6月25日（周日）

時間：18:00

演出地點：曼谷IMPACT會展中心 - Impact Arena