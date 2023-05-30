【港區國安法】黎智英涉違國安法案　控方新增專家證供審訊增至83天

▲ 黎智英涉違國安法案，控方新增專家證供審訊增至83天（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案，昨被駁回永久終止聆訊申請，案件今（30日）於高院作案件管理聆訊。控方表示將新增專家證人就Twitter和Facebook運作，以及制裁的法律效力作供，辯方要求傳召18名證人作供，因此預計審訊需時由40天增至約83天。法官表示關注案件審訊時間，已預備於9月25日開審，要求辯方於8月1日前就證供爭議等存檔法庭，並定於8月18日作審前覆核。

案件今早於高院作案件管理聆訊，由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。律政司一方由副刑事檢控專員（特別職務）周天行代表，黎一方由資深大律師彭耀鴻代表，《蘋果日報》3間公司由資深大律師王國豪代表，黎智英獲准毋須到庭應訊。

周於庭上表示，案件原於2022年12月開審，惟因一連串事件而重新排期至9月25日開審，並預計審訊40天，周認為審期過於保守。周指控方將傳召6名主要證人作供，預計每人需時5至10天，而辯方要求傳召18名證人，估計控方處理證供需時65天。

法官李運騰指控辯雙方證供預計需時65天及14天處理後，控辯雙方料需兩周預備書面陳詞，雙方再於庭上作口頭陳詞需時4天，整宗案件估計審訊時間需時83天，即近4個月，並透露案件屆時將移師西九龍裁判法院審理。

周指最近已呈交新增的兩名專家證供，專家將分別就Twitter和Facebook即時訊息運作，以及就制裁的法律效力作供。周指目前正與辯方就早前的證據商討同意案情，即使有新增或更改，亦不會涉及大量修改。

彭指本案最初涉及4項控罪，案件押後期間修訂為3項控罪，但卻增加了10天審期，現時又增加審期至逾65天。彭指根據另案經驗，控方經常新增證供及有搬龍門之嫌，要求控方承諾不再新增證供。彭又指毋須盤問大部分證人，亦不會花太多時間盤問專家，認為審訊83天過多，預計處理證供需時40天已足夠，辯方案情則預料需時14天。

法官杜麗冰表示，法庭亦希望可於9月開審，惟控辯雙方及其中1名主審法官均正處理初選案，難以預計意想不到之情況，因此不會要求控辯雙方作出任何承諾。

法官表示希望控方明白法庭關注的是時間問題，法庭亦明白辯方立場，遂要求控辯雙方就證供之爭議、認受性及有否新增證據等，需於8月1日或之前存檔法庭，以預計實際審訊時間，案件押後至8月18日下午作審前覆核，並批准黎智英屆時毋須出庭。

被告黎智英（74歲）及《蘋果日報》3間公司，涉串謀勾結外國危害國家安全等罪。案件已訂於9月25日開審，同案6名壹傳媒前高層早前已認罪候判，部分被告將於本案以控方證人身份作供。

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記者：林育慧