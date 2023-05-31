【運動減肥】營養師揭運動飲品高糖陷阱　過量攝取可致焦慮失眠心跳加速

▲ 營養師揭運動飲品高糖陷阱。

近年掀起一個熱潮，很多計劃瘦身減肥的OL會選擇不吃午餐，利用午飯時間做運動，希望這樣可以有助減肥。然而，經過多次辛苦出汗的下午，佢發現減肥成效不似預期，甚至發現脂肪反而增加了！這問題的根源很有可能就是出自於那些標榜補水及電解質的高糖份運動飲品上。

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在香港，運動飲品已經廣泛流行多年。市場上有各式各樣的運動飲品，款式繁多，讓人眼花撩亂。有些細細支，標榜飲完之後可以補充體力及提升精神；有些大大支，標榜含有豐富電解質，可以迅速補充身體水分。不過，大家了解這些飲品的成份嗎？

從作為營養師的角度，這些運動飲品之所以能夠賣一個較高的價錢，並不是因為它們擁有什麼神奇成份，而是因為品牌形象和宣傳效果。那些標榜可以補充身體水分的運動飲品，實際上含有相當高的糖份。過高的糖分可能刺激腎臟加速排出水分，反而令身體脫水。此外，長期飲用這些運動飲品，還可能因吸收過多糖分而導致肥胖。

有些人喜歡飲用那些細細支，標榜能夠消除疲勞的能量飲品，主要成份包括咖啡因、牛磺酸、葡萄糖、醛酸內酯、維他命B雜等。一罐能量飲品的咖啡因含量，有時比兩杯咖啡還要高。大量的咖啡因可以迅速刺激大腦，產生亢奮的感覺，從而讓你有消除疲勞的錯覺。但是，這種刺激會對身體產生不良影響。

首先，長期攝取咖啡因會讓身體產生依賴性。當停止攝取時，會感到頭痛、頭暈、做事提不起勁等不適症狀；其次，過量攝取咖啡因會引起精神焦慮、腹瀉、心跳加速、失眠等副作用；再者，消除疲勞的感覺並不代表身體沒有疲勞。以咖啡因掩蓋疲勞感覺，容易讓人忽略休息，最終引發過勞問題。

曾經有美國科學家進行了一項為期七天的研究，邀請了一批26歲的年輕人每天飲用兩罐含80毫克咖啡因及1,000毫克牛磺酸的能量飲品。研究發現，即使在休息狀態下，參與實驗的年輕人的血壓和心跳也比正常值高。七天後，他們的心跳率上升了11%，血壓上升了8%。

事實上，最好的補充身體水分方法就是飲用清水。除非你每天的運動量非常大，像運動員一樣需要大量的能量來支持體力，否則每天運動後飲用大量的運動飲品來解渴，想要瘦身也很難實現。

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

標題經編輯所定

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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