【日本旅遊】大阪最新二合一Outlet商場　低至3折兼設迷你黑門市場【內附連結】

▲ 遊大阪，又有新蒲點，食買玩齊全，一家大細都啱玩。

開關數個月，相信不少港人早已前往日本旅行，重拾疫情前「返鄉下」的節奏。大阪最新的三井Shopping Park LaLaport門真商場及Outlet合二為一，更有小型黑門市場進駐，一次過滿足晒遊客的3個願望。

行Outlet是每次日本旅行的正經事，近年更是愈開愈多，甚至愈大。於今年4月才開業的三井Shopping Park LaLaport門真 X 三井Outlet Park大阪門真（下簡稱LaLaport門真），取代了3月結業的三井Outlet Park大阪鶴見。集Outlet及商場於一身，找不到平貨，也可以購買其他品牌、雜貨及食材，不怕空手而回。

▲ 三井Shopping Park LaLaport門真於4月開業，到訪時見到不少日本人及香港旅客前往朝聖。（張頌婷攝）

首度開設商場 X Outlet

LaLaport門真位於門真市松生町，於市中心梅田或難波，乘坐JR列車或Osaka Metro前往大約30分鐘左右，有多條路綫可到達，下車後步行約8分鐘即達，沿路指引清晰，不會迷路，亦可以跟着人群直走。設有大型停車場，自駕的話更為方便。

商場為一座樓高4層的建築，約有250間店舖。跟一般Outlet形式不同，所有商店設於室內，全年空調開放，因此不怕風吹雨打，可以舒舒服服行街購物。商場加Outlet的設計是三井首次出現，1樓及3樓劃分為LaLaport，餐廳都是集中在這兩層，2樓才是Outlet商店。

▲ 樓高4層的商場，店舖呈8字形分布，易行好逛。（張頌婷攝）

▲ 商場通道闊落，部分區域設有梳化，給遊客坐下休息。（張頌婷攝）

迷你黑門市場歎美食

最搶眼的是位於1樓大阪最著名的「廚房」黑門市場，在午餐繁忙時間擠滿人，部分人氣店舖要排隊才能入座。這個迷你版市場，說是食堂更加貼切，共有17間店，有各式各樣的餐廳、甜品、鮮魚及精肉店等，亦設大量座位讓旅客坐下吃美食，比真黑門市場更加精緻。

當中有幾間由黑門市場本店開過來的，包括日本牛專門店牛兆，大大碟燒牛肉才1,100日圓（約62港元）。創業過百年的壽司處深廣都大受歡迎，還有釜上烏冬二葉、大阪名物章魚燒道樂Wanaka、老店New Daruni咖喱飯等，均便宜好吃。

這層還有超級市場、北海道及丹波手信店、農產品直銷店等。另一邊則有無印良品、UNIQLO、GU及Loft，每間面積都很大，也是港人愛逛的店舖。

▲ 黑門市場是大型美食廣場，雖然沒有真市場多海鮮吃，但亦有不少餐廳及食材店進駐。（張頌婷攝）

折扣低至3折

登上2樓就是Outlet掃貨天地，店舖以8字形排列，分門別類並各自集中在一帶，要貨比三家都方便。品牌算齊全，例如港人最愛的潮服BEAMS、UNITED ARROWS，運動品牌有NIKE、Adidas、New Balance及mont-bell等，美國名牌則有MICHAEL KORS、FURLA、kate spade及Polo Ralph Lauren等。

部分品牌折扣低至3折，又或半價再折，如COACH手袋及銀包都是港幣千多元有交易。雖然目測有些品牌未算大劈價，沒有很多極抵買的特價「跳樓貨」，但勝在每間店也闊落好行，商場通道中間亦有座位給購物狂休息，可回回氣繼續搏殺。

▲ 人氣戶外品牌mont-bell店舖佔地廣，一半為折扣區，另一半則是正價區，貨品極多。（張頌婷攝）

▲ MICHAEL KORS低至35折，手袋只是一千多港元，很抵買。（張頌婷攝）

雜貨店有驚喜

3樓則是雜貨店、兒童服飾、NAMCO遊樂場、YAMADA電器店等。雖然沒有Daiso，但都有不少親民精品店，例如大部分貨品只售390日圓（約22港元）的Thank you Mart，有大量迪士尼及卡通人物精品；Awesome Store走型格雜貨路綫，設計帶懷舊美式風格；還有類似中性及簡約版franc franc的LAKOLE、100円店Can Do及3COINS+plus，每間各具吸引力。

同層另設Food Terrace美食廣場，佔地比1樓的黑門市場更大，並設有親子榻榻米座位。16間食店都大有來頭，例如大阪蛋包飯老店北極星、兵庫縣拉麵名店Ramen和海、米芝蓮廚師主理的魚生丼築地孫右衛門等，選擇豐富，價錢比場內餐廳更加相宜。

▲ LAKOLE有服飾及雜貨，價錢由100日圓起，清酒壺及酒杯都是各550日圓（約 31 港元）。（張頌婷攝）

天台露營Cafe

天台亦有隱藏景點，空之廣場為露天遊樂場及草地，可供小朋友放電跑跳。旁邊是日本戶外品牌LOGOS開設的「LOGOS CAFE & HIROBA」，餐桌座椅都是自家出品，試用產品之餘，亦能在室內享受露營的滋味。難怪長期有人龍，是場內的「入座困難店」之一。

總括來說，商場算好行，而且品牌集中，有齊服飾、雜貨、親子等多元化商店，能一站式盡情爆買。如旅程有充裕時間的話，不妨去逛逛，不過沒有專程到訪的必要，始終轉車需時。

▲ 3樓有適合幼兒的兒童遊樂場及NAMCO，親子遊可入場玩玩。（張頌婷攝）

▲ 空之廣場有遊樂設施給小朋友免費遊玩。（張頌婷攝）

三井Shopping Park LaLaport門真

地址：大阪府門真市松生町1-11

電話：+81-(0)6-6780-9100

營業時間：10am-9pm，餐廳11am-10pm

交通：京阪本綫、大阪單軌電車綫「門真市站」徒步約8分鐘

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.6港元

機票：樂桃航空每日有一班航機直飛大阪，凌晨機去晚機返，9月份將加開多一班下午機。6月份單程票價由1,390港元起，未包行李。

訂票網址：www.flypeach.com/hk

記者：張頌婷