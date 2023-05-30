【夫妻關係】生仔後睇清另一半　孤寒老公想1歲BB戒奶慳奶粉錢

▲ 有孤寒老公樣樣講錢，想1歲BB戒奶慳奶粉錢。

有人結婚後才發現另一半的真面目，覺得未能與對方相處下去。一名媽媽在社交平台分享，生仔後才睇清老公孤寒成性，對她和孩子都很吝嗇，甚至想1歲BB戒奶，只為慳奶粉錢。媽媽心灰意冷，想到下一步是否離婚。

該名媽媽近日在Dcard討論區，以「小孩出生以後發現另一伴很小氣」為題發帖，表示婚後與丈夫不時為錢爭吵，夫妻各有工作財政獨立。她說出了丈夫的種種行為，令她難以忍受，包括坐月住月子中心，因不便宜，她只打算住20天就好。月子中心要每周繳錢，當她提醒丈夫繳款時，他回她一句「好貴」，她心裡很受傷。

孩子出生後有很多花費，她希望孩子用好一點的東西，但也不會買最貴的。因BB有異位性皮膚炎，即濕疹，醫生建議選擇某一品牌的奶粉，可是丈夫又嫌奶粉貴︰

他想換奶粉，1歲多的時候也整天嚷著說應該要戒奶了吧！

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不肯度蜜月買婚戒

當小朋友快兩歲，她想訂購一個網上學習平台，讓孩子在生活學習上有幫助，如乖乖坐著吃飯或是收玩具。不過，丈夫非常反對，認為生活習慣他們可以自己教，沒必要浪費錢。最後卻不見得丈夫在育兒上幫忙︰

常常陪小孩之後就跑去打電動玩手機，只會一直抱怨小孩怎樣之類的。

媽媽提及結婚時沒有辦婚禮，父母也不收禮金。她想去外國補度蜜月，丈夫又說要慳錢，叫她自己去就好，更甚的是「連結婚戒指也是吵架吵很久，他才去買的」。她覺得夫妻都有一份人工不少的工作，不必慳到這種地步，甚至「覺得已經到吝嗇跟小氣」。她表示︰

婚姻當然沒有那麼簡單，除了金錢上是最大的問題，我們的相處其實也愈來愈冷漠了……

丈夫動不動跟她吵架，吵架後更會離家出走，好幾天不聯絡。她感心力憔悴，「數不清的夜晚我獨自一人躲在房間哭」，為了孩子只好振作。她最後寫道︰

真的想放手了，當了媽媽之後真的不得不堅強，就算一個人帶著小孩，我能給他的愛絕對很多的。

網民︰這個老公沒用

不少網民贊成她離婚，認為她現在的狀況倒不如獨力湊仔，亦有人不解她婚前為何不知道另一半難頂，不想買婚戒已足以分手，還能容忍下去。有網民留言，「離婚吧！這個老公感覺沒用」、「詭計多端的窮男人」、「這些在婚前真的都看不出來嗎？」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳