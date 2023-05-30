【拆主力牆】日出康城單位拆主力牆業主加臨時支撐 專家質疑成效：究竟佢識唔識

▲ 日出康城首都單位拆主力牆，業主加臨時支撐，被港建築工程師潘焯鴻批評，「究竟佢識唔識？」

日出康城首都一個中層單位，涉未入則申請下，懷疑裝修時鑿穿一幅主力牆，昨日（29日）屋宇署連同涉事單位業主、負責涉事單位裝修的室內設計師到單位視察，並以支架臨時加固，雖然屋宇署認為整體樓宇結構沒有危險，亦向涉事單位業主發出法定命令，要求修復主力牆。而香港建築工程師潘焯鴻批評有關加固方法，質疑能否提供足夠支撐，「究竟佢識唔識？」

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日出康城首都單位拆主力牆鬧出滿城風雨！屋宇署發言人昨日（29日）表示，署方高度關注事件，今日已派員到場視察，並根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，要求修復主力牆，以及就有否違反《建築物條例》展開全面調查，將會視乎調查結果，向涉事人士採取懲處行動，包括刑事檢控。

屋宇署發現違規拆除一幅200毫米結構牆

署方人員昨日與涉事單位業主、負責涉事單位裝修的室內設計師及物業管理公司職員到涉事單位視察，發現有違規情況，包括拆去約720毫米闊、2150毫米高，位於客廳與睡房之間的200毫米厚結構牆，以安裝一道新門。屋宇署人員於涉事單位上層及下層單位視察後，認為整體樓宇結構沒有危險。署方得悉涉事業主已主動安排承建商於該道新門橫樑下安裝臨時支撐。

屋宇署已根據《建築物條例》向涉事單位業主發出法定命令，包括要求其委任認可人士提交修繕建議書（包括評估有關改動對整體樓宇結構的影響）、建築工程圖則，以及取得屋宇署批准及同意後根據批准圖則把樓宇受影響的部分修復。屋宇署會繼續嚴肅跟進，以確保有關法定命令獲得妥善遵辦。

根據《建築物條例》的規定，任何涉及私人樓宇的建築工程（包括加建及改建），除非符合《建築物條例》第41（3）條有關豁免審批工程的規定，或屬於可透過「小型工程監管制度」的簡化規定而進行的小型工程，有關人士應根據《建築物條例》第14條的規定委任認可人士向屋宇署呈交圖則，圖則獲批准及得到同意展開工程後，方可進行有關工程。今次事件涉及拆除部分結構牆的工程，並非豁免審批工程，亦非小型工程。該類涉及結構牆又未經屋宇署批准的工程會被視作違例建築工程。

屋宇署發言人強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程。如欲進行樓宇加建或改動工程，應先徵詢建築專業人士的意見，包括工程的可行性，以及按需要向屋宇署申請批准建築圖則及同意才可展開工程，以確保安全及不會違反《建築物條例》。建築專業人士及承建商亦須詳細查看圖則及其他相關文件，以及檢視《建築物條例》的相關規定和需否先得到屋宇署的批准才進行有關工程，以確保住客及樓宇結構安全。

而當區區議員方國珊在其facebook發文指，「據悉業主態度合作，並將會聘用認可人士跟進。屋宇署亦視察涉事單位樓上及樓下單位，視察大廈結構。初步觀察，現階段單位內並無異樣，業主已聘請承辦商，加裝臨時支架加強承托。」

專家質疑成效

不過對於現時涉事單位的支架臨時加固方法，中科監察主席亦是香港建築工程師的潘焯鴻，今日凌晨在其facebook炮轟涉事業主及屋宇處派出的工程師，

用兩隻toyo架兩條殘舊不堪的二四方打扁放，就話好合作地臨時支撐！屋宇處派出的工程師究竟有冇睇過？究竟佢識唔識？是否有足夠能力獨立進行判斷？

潘焯鴻又質疑他們所用的裝修材料是什麼力學結構，

每隻馬騮頭應該最少放兩條棟企二四方，兩組馬騮頭應該最少有四條企方，甚至應該要放曹鐵才夠力，連這基本都不懂，叫什麼工程公司？這個業主似乎當香港人是白癡！你估做緊戲？做場大龍鳳就可以安撫一種眾受影響的小業主？

最高罰款100萬元

根據《建築物條例》，未經批准而進行建築工程屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁兩年及罰款40萬元。如果有關工程進行的方式導致或相當可能導致任何人受傷或任何財產損毀的危險，即屬犯罪，一經定罪，可判監禁三年及罰款100萬元。

任何人無合理辯解而沒有遵從該署發出的法定命令，一經定罪，可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。

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責任編輯︰王明芳