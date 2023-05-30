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楊偲泳與人氣KOL小斯拍廣告　混血兒靚仔專程探班搵Renci

娛樂 14:35 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊偲泳與人氣KOL小斯齊拍廣告。

有銀行為推廣消費券造勢，邀請人氣女星楊偲泳（Renci）夥拍以精明見稱的人氣KOL小斯，分別化身「Shopping天后」及「着數Hunter」拍宣傳照及廣告片。
 
Renci首度與小斯合作，並在片中大玩Quick Change造型，被問及和小斯合作的感受，Renci表示：「一直有follow小斯的facebook同IG專頁，他網羅城中最Hot最抵的日常消費、旅遊、機票酒店優惠及資訊，絕對是一位名符其實的『着數Hunter』。」

她續指：「因為我和朋友都好鍾意旅行和購物，所以大家在通訊軟件都開設了一個『福利group』，更成日傳送小斯推介的offer。」

小鮮肉探班

提到第二期消費券登記及轉會期即將開始，Renci已有計劃：「一直想買一部美容機，放工後可以在家中護理皮膚，但可惜太貴不捨得買，現在我可以用消費券正式入手。」
 
拍攝期間，Renci更獲一名10歲混血小鮮肉Yanson探班，並送上鮮花為她打氣兼祝賀她在芝加哥亞洲躍動影展（Asian Pop-up Cinema）憑《毒舌大狀》奪得璀璨之星獎（Bright Star Award），令她全程心情興奮，流露甜美笑容。

Renci笑言：「Yanson是我好朋友的兒子，我經常叫他做『小男友』、叫朋友做『奶奶』，希望等他長大後可以嫁給他。哈哈！」

10歲Yanson專程探班。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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