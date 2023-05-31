理財都可以Trendy？教你賺盡中銀香港「理財TrendyToo」一週年限時優惠！

踏入6月，不少大專朋友已經開始放暑假，想利用暑期工、Internship賺到的人工學理財和投資，又不知如何挑選合適平台？坊間不少銀行都有為年輕人推出專屬的理財服務，例如中銀香港（02388）更特設品牌「理財TrendyToo」與年輕人一齊起步！想知道近日品牌有何新「搞作」？不如由中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文（Tania）直接分享一啦！

Topick：Tania，當初為何成立「理財TrendyToo」這個專為年輕客戶而設的品牌？

Tania：我們發現，年輕客戶偏好使用數碼化理財。以2021年為例，中銀香港18至35歲的年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年上升近4成，以手機開戶的人數更增長1倍。我們看準這個趨勢，持續優化手機銀行服務體驗，接連推出不同的數碼化財富策劃、投資及保險服務等，以配合他們的投資需要和生活習慣，並在去年推出「理財 TrendyToo」年輕品牌定位，鼓勵年輕客戶通過中銀香港手機銀行開立賬戶、投資、消費、投保，以至置業。同時，我們提供簡單易明的理財知識及入門工具，協助年輕客戶為未來資金需要作好部署，達成理財目標。

Topick：「理財 TrendyToo」怎樣協助年輕一族理財？

Tania：「理財TrendyToo」致力在理財、投資、消費和生活體驗4方面提供輕理財知識和優惠，協助年輕客群及早開展財富規劃。同時提供多元化的7x24 體驗及簡單易明的「輕理財」知識，協助年輕客戶實現理財目標。

Topick：品牌定位與年輕人的投資特性似乎相當配合，品牌推出一年以來，有否見到成績？

Tania：我們對品牌的成績相當滿意！「理財TrendyToo」自推出以來，我們看見18至35歲的年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦按年升近1倍。在投資及消費方面，亦按年大幅上升；尤其是18至25歲的Z世代，他們的活躍投資客戶按年升逾4成，低門檻投資產品的交易人數更錄得相當於2倍升幅！

▲ 中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文（Tania，中）與「理財TrendyToo」品牌大使楊偲泳（Renci，右）及張馳豪（Aska，左）合照。

Topick：成績果然相當不俗！未來中銀香港會怎樣繼續吸引年輕人使用其銀行服務？

Tania：我們知道現今的年輕人注重健康生活，今年「理財TrendyToo」將繼續圍繞「運動 x 理財」展開推廣。我們最近邀請了深受年輕人歡迎的品牌形象大使楊偲泳（Renci）和張馳豪（Aska）出任品牌大使，為我們拍攝了一系列相當有活力的宣傳廣告，成功引起更多年輕一族注意。

另外，為慶祝「理財TrendyToo」推出一週年，18至35歲客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的週年限時優惠，例如全新客戶經手機開戶即可享港幣100元獎賞！

▲ 為慶祝「理財TrendyToo」品牌推出一週年，全新客戶經手機開戶即可享港幣100元獎賞！

Topick：優惠似乎相當吸引！除上述優惠外，現時開戶還有其他優惠嗎？

Tania：當然不只上述優惠！年輕客戶還可享包括100天港幣活期儲蓄存款優惠高達2.18%；首次經手機登記發薪服務可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoC Pay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。我們更會陸續加推「1歲限時大激賞」，送出電影換票證、下午茶禮券等。詳情可Follow（追蹤）我們的「理財TrendyToo」Instagram賬戶，或可在網頁bit.ly/3ql85Fy瀏覽！

（特約）