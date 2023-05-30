【貪污】三跑分判商前員工受賄4,500　判囚半年

▲ 三跑分判商前員工受賄4,500，判囚半年。（資料圖片）

一名香港國際機場第三跑道項目分判商前索具裝配工人，向另外兩名索具裝配工人收賄以協助對方獲分判商聘用和繼續受聘，早前被廉政公署落案起訴。被告今日（30日）在西九龍裁判法院被判囚6個月。



被告呂伍湖（47歲）是德鑄工程有限公司前索具裝配工人，早前被裁定3項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A。

裁判官施祖堯判刑時稱，被告違反僱主對他的信任，法庭必須判處具阻嚇性刑罰。裁判官早前已頒令被告須向德鑄歸還涉案賄款金額，即4,500元。

消息指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程，而呂伍湖獲僱用為索具裝配工人。他於2021年4月至5月期間，從另外兩名索具裝配工人接受賄款共4,500元，以協助二人受僱和繼續受僱於德鑄。

廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，如建築工人被要求提供利益以換取受僱，應拒絕並向廉署舉報。24小時舉報貪污熱線：2526 6366。

廉署近年採取連串執法行動，打擊類似本案的貪污行為。就「三跑」項目而言，廉署已落案起訴23名該項目總承建商及分判商前僱員貪污，包括呂伍湖共17人認罪或經審訊被定罪，判囚最高10個月，另外4人尚待答辯或審訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮芷婷