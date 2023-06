視力「逆齡術」！老花CON 讓眼睛重拾輕鬆自在人生

40歲開始,眼睛的調節能力會逐漸下降而出現「老花」!這是一種自然不過的生理現象,令人閱讀近物或細字變得困難,亦容易感到眼睛疲勞、頭痛不適。察覺有老花時,可根據個人眼睛狀況、需要和喜好,選擇合適的老花矯正方法:包括老花眼鏡、漸進眼鏡或俗稱「老花CON」的「多焦點隱形眼鏡」,讓視野「逆齡」變清!以下一文將解構大家對老花的迷思,以及了解哪一種「老花逆齡術」最適合自己!

▲ 「老花」令人閱讀近物或細字變得困難。現代人經常觀看電子螢幕,更加速眼睛老化速度。

迷思一:有近視=無老花?



這是常見的誤解!近視指遠方事物的焦點會落在視網膜前,使得看遠物模糊不清;而「老花」則是眼睛的晶狀體失去彈性,令「自動對焦」功能逐漸遲鈍,望向近物時視力模糊不清。因此,「近視」和「老花」是兩種截然不同的視力問題,可以同時並存。

迷思二:街邊買老花鏡就可以?



經常在街邊遇見老花眼鏡擺賣,試對眼緣就有交易。每個人的老花情況、近視或遠視度數不一,均影響眼鏡的合適度。不合適的老花眼鏡不但對視力有影響,亦容易引起頭暈頭痛。老花的矯正跟近視/遠視一樣,需要精準驗配,應前往有註冊眼科視光師的眼鏡店驗眼,尋求專業診斷及配戴建議。

▲ 每個人的老花情況、近視或遠視度數深淺不一,均會影響老花眼鏡的合適度及舒適度。

迷思三:老花都可以戴CON?



不少人擔心戴老花眼鏡會曝露年紀,向來習慣配戴隱形眼鏡的用家亦未必想戴有框眼鏡。其實老花也有CON戴!「多焦點隱形眼鏡」(老花CON)便可解決上述憂慮,便利日常生活。無論本身有否近視或遠視,均可使用老花CON。基於多焦點隱形眼鏡與一般老花或漸進眼鏡的光學原理不同,使用老花CON時無需因應看近或遠而戴上或除下眼鏡,又或者望向眼鏡的上或下方,一副CON就可以應付看清遠、中、近。

▲ 視光學上早有「多焦點隱形眼鏡」(老花CON)的研發及出現,便利日常生活。

市面多款老花CON,應如何選擇?

老花CON能否為用家提供由遠至近的清晰視力,主要視乎瞳孔大小與隱形眼鏡光學區的切合度。如果以一個光學區套用於不同用家的眼睛上,部份用家可能有「遠清近濛」,或「近清遠濛」的情況。市面上的老花CON品牌眾多,但大多數於設計上未有考慮瞳孔變化。要獲得最清晰的視野,應選擇有針對不同瞳孔大小作出調整的多焦點隱形眼鏡。

▲ 人隨着年齡增長,瞳孔的大小亦會有所不同。

一CON解救老花:ACUVUE老花隱形眼鏡

為考量到用家的個別需要,隱形眼鏡品牌ACUVUE推出「1-DAY ACUVUE MOIST多焦點隱形眼鏡」,是市場上唯一擁有專利瞳孔優化科技的老花CON。其重點針對用家瞳孔大小、老花情況及度數深淺,提供共183個設合不同瞳孔大小的個人化組合;更採用MOIST物料,20小時長效鎖濕保持水潤¹,一副CON就能提供由遠至近的「逆齡」清晰視力,免卻老花用家因戴眼鏡而帶來外觀或日常上的煩惱,因而成為全球最暢銷每日拋棄型多焦點隱形眼鏡²:www.acuvue.com.hk/contact-lenses/acuvue-moist-multifocal

▲ 1-DAY ACUVUE® MOIST多焦點隱形眼鏡(30片裝)

老花CON須知:精準驗配至為關鍵

驗配老花CON最重要的是精準,驗配的精準度會影響視力的清晰度及舒適度,因此必須尋求具有專業資格的視光師作驗配及咨詢。ACUVUE聯乘眼鏡88推出老花CON體驗及專業驗配服務*,由註冊眼科視光師主理,顧客可試戴ACUVUE多焦點隱形眼鏡,在工作及日常生活中體驗不同距離的視覺效果,有需要再作覆檢,以獲取最佳的視覺效果。

▲ MyACUVUE會員或新登記會員由即日至6月30日期間可享5天試戴體驗*。

現有MyACUVUE會員或新登記會員由即日至6月30日期間可享5天試戴體驗*及購買兩盒或以上即減$100*,下載登記MyACUVUE App及預約驗配:https://myacuvue.acuvue.com.hk/BaXx/maop5ll5;此外,眼鏡88獨家額外賞,新會員購買4盒或以上加送$100超市禮券,現有會員買8盒或以上加送$150超市禮券,眼鏡88分店地址:https://bit.ly/3Cp8nx8

▲ 眼鏡88視光師為客人檢驗眼睛

*眼科視光師有可能收取驗眼費,試戴及優惠不包括驗眼服務費,收費詳情請向店員查詢。會員優惠條款及細則:https://www.acuvue.com.hk/member-promotion-2 。

