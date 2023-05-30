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【小一叩門】小一派位6月7日放榜 教育局宣布減小一叩門人數

親子 15:52 2023/05/30

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教育局宣布減小一叩門人數。

小一統一派位即將於6月7日公布結果，「大抽獎」難以預計，如家長對派位結果不滿意，就要準備為子女「叩門」。教育局今天發出通告，官津小學自今年起將減少「叩門位」，强調調整每班的人數，以提升學與教質素。

根據教育局通告第18/2008號，公營小學可在小一入學統籌辦法以外取錄少量學生，上限為標準班額之上10%，這些學額俗稱為叩門位。
現時，標準班額為每班25人的學校，每班小一有兩個叩門位，標準班額為每班30人的學校，則有3個叩門位。

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經考慮最新情況及聽取持分者的意見後，教育局決定實施減少小一每班「叩門位」的試行安排。由2023/24學年起，對於標準班額為每班25人的資助小學，小一「叩門位」將由2個變為1個；標準班額為每班30人的，則由3個變為2個。

教育局强調，在今年9月點算在學學生人數時，會查看學校使用叩門位的情況，並會對違規的學校作出跟進。而措施將由2023/24學年起，試行3個學年。

學校支持教育局做法

中華基督教會基華小學陳章華校長表示，支持教育局的做法，並指是業內長久的訴求。他指，現時區內生源減少，這證明教育局也了解學界困境，措施對學校略有幫助，但相信仍然有不少學校面對收生困難。

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責任編輯︰黃存新

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