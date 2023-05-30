【情定唐人街】藍奕邦以移民為新歌題材　MV營造80年代寶島風情

▲ 藍奕邦發表新歌。

藍奕邦與好友鄧小巧完成音樂會《We Are Home》後，放假期間去英國及台灣採訪朋友，他憶述在倫敦唐人街，看到滿街紅燈籠畫面：「《情定唐人街》的verse在我個腦入面跳出來，這個melody幾年前已經縈繞在腦中，因為太小調冇諗過要做或者畀人，直到那日在唐人街，我問自己，真係要隻咁『娘』嘅歌？」

「小調」、「唐人街」、「移民」三個關鍵字在藍奕邦腦海串連起來。「我諗起30幾年前的移民生活，發現好多人移民後，對香港的印象就停頓在走那刻，跟唐人街多年來的情懷好似。大家好拼命用好有限資源，拼湊好東方色彩感覺東西，不過點睇都覺得流流地咁。但都想為自己建立一個安全區，不用理外面，安心匿在自己世界，安安樂樂過日子。」

《情定唐人街》是小調曲式，對於小時候經常聽鄧麗君的藍奕邦，要寫小調完全無難度，他笑言自己有寶島流行曲情意結，新歌講述與愛人不問世事雙宿雙棲的美事，並由林夕填寫。

在《情定唐人街》MV，他穿上綠色西裝加闊腳喇叭褲，遊走於「師奶」造型的舞者當中，錄影帶、大牛龜電視、膠圍裙、豹紋衫、碎花衫褲，重現7、80年代的「娘味」。為徹頭徹尾的寶島風，平日罕有跳舞的藍奕邦更首次為MV排舞：「要演到有劉文正、費翔那種7、80年代台灣歌星，好有自信又風度翩翩的氣質。」

▲ 思考婚姻。

婚姻關係亦是《情定唐人街》的重點，因此藍奕邦特意製作巨型紅色雙喜紙飾：「有些人覺婚姻是好華麗、好無堅不催，但真要面對衝擊時，有幾多伴侶可以抵得住？套用移民心情，其實在另一個地方，安安穩穩建立自己的安全區，無論經歷幾多風雨，只想同愛人一齊簡簡單單生活，我覺得這是每個人的選擇，希望這首歌可以給他們一些歡樂、一份祝福。」