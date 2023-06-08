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【細菌感染】新冠輕症患者突發燒　入院揭感染1種可致命惡菌一度留醫ICU

醫生診症室 16:48 2023/06/08

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新冠輕症患者突發燒，入院揭感染1種可致命惡菌ICU留醫14天始康復

新冠疫情持續3年，雖未完全平息，但全球各地已逐漸恢復常態。然而近日卻出現不少案例，指新冠病毒患者康復後持續出現呼吸系統疾病的症狀，卻並非長新冠，而是一種名為「綠膿桿菌」的細菌感染。到底這種細菌是否新冠病毒的併發症或後遺症？呼吸系統科專科醫生曹忠豪接受TOPick訪問，指出兩者並無因果關係，有可能是因為患者免疫力降低而導致後續感染。

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曹忠豪指出，綠膿桿菌本身並不算十分常見，大多出現在醫院或長期病患護理的地方。但如果病人本身患有肺結核、慢阻性肺病、哮喘等影響氣管，或導致肺組織受損的疾病，又或因長期住院等緣故，導致免疫力下降，亦會增加感染機會。

感染綠膿桿菌的患者會出現發燒、心跳加快、血壓降低等症狀；如果細菌入肺，便會出現肺炎症狀，如咳嗽、起綠色痰、胸口痛及呼吸時感到疼痛等，如果進入腸胃則有可能造成腹瀉，嚴重者可以導致肺炎、敗血，甚至死亡。此外，他亦表示綠膿桿菌較「惡」，即使做足個人衛生防護措施，病人插喉甚至洗澡時仍有機會感染，因此也較難預防。

他又分享一宗臨床病例，指一名60歲患者於今年3月感染新冠病毒，繼而再染上綠膿桿菌。他表示，該名患者本身有支氣管擴張，病情亦一直控制良好，但在感染新冠病毒後，因自覺症狀輕微，所以沒有第一時間求醫，而是選擇自行服用中成藥。不料幾天後他卻突然發燒，並出現其他肺炎症狀，前往醫院後始發現已另外感染綠膿桿菌，最終需要進入深切治療部（ICU）接受2星期抗生素治療才康復。

曹忠豪表示，近日有不少醫療報告指出，確診新冠病毒後繼而再感染綠膿桿菌的病人數目有明顯上升。然而，目前並沒有任何大型研究顯示，兩者之間存在因果關係，因此只能推測患者感染新冠病毒後導致免疫力降低，從而變得更容易感染綠膿桿菌。

曹忠豪最後呼籲，市民如果感染新冠病毒，不應拖延治療、等到病情惡化才求醫，否則可能造成嚴重後果。他又提醒市民切勿輕視疫情，指雖然目前大部分措施已經復常，但每天仍有不少人感染新冠病毒，公立醫院的床位亦長期爆滿，最近亦有不少從未「中招」的市民確診，因此需格外小心。

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記者：陳慧靈

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