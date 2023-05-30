【巴士加價】城巴新巴市區線加4.9%下月18日實施 　公司稱有必要恆常檢視票價

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行政長官會同行政會議通過專營巴士公司加價，其中城巴及新巴市區線加價幅度為4.9%，機場及北大嶼山巴士路線加價4.2%。城巴新巴公布，新票價將於6月6日上載至城巴新巴網站供顧客瀏覽，新票價於6月18日實施。

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城巴新巴稱，城巴專營權二將是自1997年營運逾25年來首次調整票價；而城巴專營權一及新巴則是自2008年來第四次調整票價。由於城巴新巴獲批以百分比形式作出票價調整，調整幅度將攤分於巴士網絡各條路線之內。城巴將繼續自資為機場員工提供機場快線（ A線及 NA線）大額乘車優惠。

城巴新巴發言人指，向政府提出的票價調整申請，旨在將票價設於財政可持續水平，使業務能邁步向前。現時我們與各間專營巴士營辦商，同樣面對新鐵路線通車與後疫情新常態對客量的長遠影響，及燃料及工資成本不斷上漲等挑戰。 城巴新巴在新票價生效後，會繼續專注拓展巴士網絡及擴大乘客量，為顧客提供切合需要的服務。

公司亦表示，亦會繼續投資於顧客及乘客設備，同時持續更新車隊。公司指，深信專營巴士公司有必要恆常檢視票價，並將消費物價指數及營運成本納入考量，以確保財務可持續性。

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