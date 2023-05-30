【區會改革】政府今向立法會交區議會修例草案　地區直選選舉開支上限51萬至95萬不等

▲ 政府今日向立法會提交立法會提交《 2023年區議會 (修訂)條例草案 》。（資料圖片）

政府今日向立法會提交 《 2023 年區議會 (修訂 )條例草案 》，草案明日會在立法會首讀及開始二讀辯論。政府指，每個新區議會地方選區的選舉開支上限按其所涉的現有區議會選區數目調整，金額將為 512,400 元至 951,600 元不等；地區委員會界別選舉的選舉開支上限將訂為10萬元 。

政府指，有關區議會地區直選 ，在現時的劃界建議下，新區議會地方選區是由現有的區議會選區合併而來。 政府指，現時的區議會選區的選舉開支上限為 68,800 元，按累積通脹率調整後，每個現有區議會選區的相應選舉開支上限應為 73,200 元 。政府表示，每個新區議會地方選區的選舉開支上限，按其所涉的現有區議會選區數目調整，金額將為 512,400 元 (涉及 7 個現有區議會選區 )至 951,600 元 (涉 及 13 個現有區議會選區 )不等。至於地區委員會界別選舉的選舉開支上限將訂為10萬元 。

至於就選舉開支給予候選人的資助，政府指，將繼續適用於區議會地方選區選舉 ，並將同時適用於地區委員會界別選舉 。相關的資助額將按通脹由每票15元增加至16元。

「區議會資格審查委員會」由特首委任

文件指， 「區議會資格審查委員會」由主席、2至4名官守成員及1至3名非官守成員組成，資審會成員由特首藉憲報公告委任 。特首須將作出的委任報中央人民政府備案。資審會負責審查並確認獲建議委任為議員的人、擬登記為當然議員的人及獲提名為候選人。

區議會職能包括 就區議會主席指明議題 收集意見並向政府提交建議方案

文件指，《條例草案》會在《區議會條例 》加入第 4A 條，以列明區議會的職能，包括 ：(1) 就影響有關地方行政區的民生、 居住環境及有關地區內的人的福祉的地區事務，接受政府諮詢 ； (2) 就該區議會的主席指明的議題，收集有關地區內的人的意見，並向政府提交意見摘要及建議應對 方案； (3) 與有關地區內的人建立恆常的聯絡機制，定期會見他們並聽取他們的意見； (4) 在有關地區內支持和協助推廣法律及政府政策，並協助政府開展地區諮詢會等各類諮詢、宣傳及聯絡活動； (5 ) 在政府的統籌下，協助順利提供與有關地區內的 人的利益相關的文化、康樂及環境衞生等服務； (6) 為項目及活動申請撥款資助，例如旨在推廣體育、藝術 及 文化的項目及活動； ( 地區盛事及慶祝活動；及 綠化及義工工作；(7) 為有關地區內的人提供服務，例如諮詢及個案轉介服務； (8) 在政府的統籌下，與有關地區內的其他諮詢及服 務組織互相配合，使為有關地區內的人提供的服 務能達到最佳效果；及 承擔政府不時委託的其他事宜。

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責任編輯：區綽彥