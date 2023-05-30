【巴士加價】林世雄形容加幅溫和　須予巴士公司額外資源維持服務

▲ 林世雄形容加幅溫和，須予巴士公司額外資源維持服務。（陳永康攝）

行政會議通過多間巴士公司的加價申請，多條路線加價介乎4%至5%，下月18日起實施。運輸及物流局局長林世雄今日(30日)表示，數據顯示近9成的乘客每程多付的車費不超過5毫、接近全部乘客每程多付的車費都不超過1元，認為加幅溫和。

林世雄指，雖然今次加幅溫和，明白加價是不會受到歡迎，但強調巴士公司需要額外資源維持服務，相信今次加價可改善巴士公司財政狀況，讓巴士公司可投入更多資源改善服務，改善員工工資水平和工作環境，令行車更安全。

對於當局大幅降低多間巴士公司的加價幅度，會否憂慮巴士公司年年申通加價，林世雄僅稱以既有機制處理，今次加幅是基於社會已全面復常，當局已參考了最新的巴士的乘客量數據，對巴士公司財務狀況已作出最新的估算和預測，加上新發展區如洪水橋、安達臣道等人口增加，將帶來額外的服務需求，當局亦已考慮隧道基金的紓緩作用。

至於與巴士公司研究增加非票價收入，他指有幾個範圍可考慮，例如在巴士站頭加裝「集運」箱，又或研究在其他空間、例如在車廠充電設施，是否可比公眾人士使用，會繼續與巴士公司商討。

行政會議通過多間巴士公司加價申請，扣除隧道費基金後，城巴和新巴市區線實際平均加4.9%，城巴機場線平均加4.2%，九巴加3.9%，龍運和新大嶼山巴士分別加4.2%和7%，下月18日實施。

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記者：蘇文軒