【電話騙案】5長者墮電話騙案失逾68萬元　警拘一名22歲女疑犯

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警方自5月中旬接獲共5名年齡介乎75至90歲的報案人求助，指他們在5月中旬分別接獲自稱為報案人兒子或親戚的騙徒電話，對方聲稱自己陷入財困或是被警方拘捕，並需要現金應急，報案人們信以為真，並分別將港元現金在各自位於油麻地，旺角，柴灣及太古的住所內交給一名上門收取金錢的女騙徒。其後報案人與家人溝通後，發現受騙遂報警求助。五名報案人合共損失68.8萬港元，而損失金額最高為26.8萬港元。

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油尖警區刑事部人員經過深入調查及情報分析，並於昨日（29日）在其位於何文田的住所附近拘捕一名22歲姓陳的女疑犯，該名疑犯現正被警方扣查當中。



鑒於近年不時出現不法之徒利用投機手法，向一些較為年長的人士進行詐騙，利用受害人對親人的擔憂，騙取金錢，警方高度重視該類型案件，並會繼續採取積極調查及情報主導的策略打擊該類型騙案。



警方亦藉此提醒市民，當遇到來歷不明的電話並自稱親人索取金錢，應該即時向家人求證。另一方面，家人亦要多留意身邊年長親人，保持溝通，避免長者陷入騙案。

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責任編輯：李芷玲