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【眼部健康】中大研究指本港每5名兒童有1人患中度至嚴重散光　父母遺傳為最重要因素

社會 16:33 2023/05/30

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中大研究顯示本港兒童患散光比率高，父母遺傳是重要因素。（陳靜儀攝）

香港中文大學（中大）醫學院今日（30日）公布兩項研究調查，結果顯示本港兒童患上散光的比率較其他海外城市高，每5個年齡介乎6至8歲的學童當中便有1個患上中度至嚴重散光。

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中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊從其「香港兒童眼科計劃」中收集3,704名兒童及 5,577位成年人的數據進行散光研究分析。結果顯示，本港學童患屈光散光及角膜散光的比率較其他城市高，分别為21.9%及 63.9%，證實近視度數會影響散光度數的增減。研究團隊亦證實父母的散光度數與子女患散光的風險及程度有密切關聯。若父母兩人同時患有嚴重散光，子女患上散光的風險會增加3倍以上。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇醫生表示，香港作為全球近視惠病率最高的城市之一，有4成以上的8歲學童惠有近視，這或可解釋為何香港的散光患病率同樣高企。

父母遺傳為兒童患散光最重要的風險因素

團隊邀請了5,708名學童以及其父母，共11,416名家長，調查父母患散光對子女患散光的直接影響。數據顯示在生理、環境和社會人口等因素當中，父母遺傳是兒童患散光最重要的風險因素。團隊根據父母雙方的散光嚴重程度將兒童分為六組，並計算出相關患病風險，發現如父母雙方均患有嚴重散光，兒童患屈光散光及角膜散光的風險分別較父母沒有散光的兒童高2倍及3倍。

中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨床助理教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」副總監（教育）甘嘉維醫生表示，兒童的屈光散光和角膜散光患病風險會隨父母雙方的患散光人數及程度增長。如父母各有100度屈光散光，小朋友惠上屈光散光的風險會增加 62%；父母雙方患有 100度或以上散光，小朋友患角膜散光的風險會增加94%。倘若父母雙方患有200度或以上散光，小朋友的患角膜散光風險會增加3倍以上。

中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨床教授楊樂旼教授鼓勵患有散光的父母應盡早為子女安排眼科檢查，及時發現散光，透過合適的鏡片繑正視力，以確保眼睛健康發育。

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記者：吳穎嵛

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