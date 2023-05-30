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【眼部健康】7歲男童參加中大兒童眼科計劃　視力由3成進步至5成

社會 16:40 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

(右)尹正彥小朋友。 (左)尹生。（陳靜儀攝）

中文大學醫學院今日（30日）公布兩項研究調查，結果顯示本港兒童患上散光的比率較其他海外城市高，每5個年齡介乎6至8歲的學童當中便有1個患上中度至嚴重散光。

中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任譚智勇教授指，散光可間接影響兒童的認知、語言及運動發展，若末經治療可導致弱視，俗稱「懶惰眼」。一旦錯過8歲前的黃金治療時期，視力便有機會永久受損。

獲安排參加瞳心同行護眼計劃 7歲仔視力3成進步至5成

尹正彥前年參加「香港兒童眼科計劃」的外展眼科檢查始發現視力出現問題，當日的檢查結果顯示右眼及左眼分別只有4成及3成視力。他獲安排參加中大賽馬會瞳心護眼計劃，醫生建議其佩戴眼鏡及定期檢查。直至去年6月，即佩戴眼鏡10個月後，尹正彥右眼的視力進步至7成，但左眼退步至兩成多，出現「懶惰眼」情況，因此開始左眼弱視治療，每日遮右眼2小時，希望做到「挫強扶弱」的效果。佩戴眼鏡21個月及進行弱視治療差不多1年後，尹正彥右眼及左眼的視力已分別進步至8成及9成。

尹正彥的父親指，兒子5歲時發現其寫字不端正，惟當時認為是手部或腦部出現問題，後來才經朋友介紹參加中大賽馬會瞳心同行計劃。尹生起初十分抗拒兒子的眼睛出現問題，認為其日常的舉止正常，不可能有視力問題。尹生表示，平日鮮少留意小朋友的眼睛狀況，「估唔到會影響到學習」，又指尹正彥沒有向他反映閲讀和寫字上有問題，直至他發現兒子戴眼鏡後字體有明顯改善，才知道問題與視力有關。尹生將計劃推薦給身邊有類似經歷的朋友，希望他們的子女得到幫助。

 「香港兒童眼科計劃」是中大醫學院由2015年開始的硏究計劃，經全港小學轉介6至8歲學童，為他們提供免費的全面眼科檢查，從而了解本港學童的眼睛健康狀況。

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記者：吳穎嵛

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