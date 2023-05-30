【開心速遞】「賈名媛」邱芷微成功挑戰急口令獲讚　分享獨有秘訣講得快狠準

處境劇《愛.回家之開心速遞》中的「賈名媛」邱芷微(Chelffy) ，日前在劇集中講急口令一幕獲網民大讚說得清晰標準，還要顧及走位及演技，認真不簡單。

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透露拍攝前十分緊張

之後，Chelffy在社交平台分享在現場和事前練習的片段，她指拍攝前十分緊張：「呢場戲係拍攝前一星期先收到劇本，當我見到有急口令場口都唔容易，你叫我普通玩就容易，但要做埋戲就難。短短幾句急口令，雖然要記熟唔難，但要加上動作表情及聲線運用，就需要花好多時間練習，仲要做到收放自如。由於當時唔清楚拍攝時導演需要咩速度同語氣，所以我練嘅時候每種速度同演繹方式都有研究。」

▲ 邱芷微挑戰急口令。

獨有秘訣

Chelffy笑言練習期間更影響了男朋友、學生及家長，大家一起講急口令：「我真係好黐線咁日練夜練，因為我想練到個腦唔使諗都講到，佢哋聽到就梗係好奇我講乜。加上可能平時唔會特別留意我講嘢有冇咬字清楚，但一講急口令，個個重點放喺咬字發音問題。最好笑係我冇諗過學生同家長都好投入玩呢段急口令，甚至開始挑戰其他急口令。」

問到她有何秘訣能說得又快又準，Chelffy說：「可能自己本身係歌手，我當咗好似平時唱歌玩Rap咁。但急口令沒有音樂，所以我會搵自己嘅節奏同音調嚟present屬於自己嘅版本。」

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