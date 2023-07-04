【活得健康啲】常見中式糖水熱量排行榜　營養師拆解4大邪惡陷阱

中式糖水雖有養顏滋潤作用，但亦暗藏致肥危機！註冊營養師JIM LAU接受TOPick訪問時，指出不少中式糖水的原材料是以糯米或者豆沙餡料組成，這些均屬於高脂食材；有些看似清淡的糖水，如腐竹雞蛋糖水，320千卡的熱量更是不容小覷，食完要慢跑35分鐘才可抵銷當中熱量。究竟如何避免跌入致肥陷阱，記得留意下文糖水熱量排行榜。

JIM LAU表示相對西式甜品，普通一碗中式糖水雖然糖分較少，但整體熱量亦接近介乎200至300千卡，需要慢跑半小時至40分鐘不等才可消耗；如果食得毫無節制，以3,500卡路里等於1磅脂肪計算，食10碗便隨時有多1磅脂肪。

中式糖水熱量比較，點擊睇4大邪惡之選：

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第一名 ：糖不甩 336千卡（慢跑40多分鐘）

主要是糯米所造，糯米屬於高碳水化合物及高升糖指數的食物，再加糖漿，上面的花生碎，每六粒的熱量已經有336kcal。

第二名：芝麻糊 320千卡（慢跑40分鐘）

黑芝麻雖然可以補到足夠鈣質同埋鐵質，但同時含豐富飽和脂肪酸，致熱量大增。

第三名：椰汁黑糯米 300千卡（慢跑38分鐘）

糯米屬於高升糖食物，如果本身係有腎病或者有痛風的病患更要提防，因會加重腎臟負擔，椰汁熱量大部份都是脂肪，所以一碗糖水便已含兩種高糖同高脂的食物，絕對要留意！

第四名：腐竹雞蛋糖水 280千卡（慢跑35分鐘）

腐竹雞蛋糖水最大的致肥陷阱在於腐竹，由於腐竹屬於豆的油脂，一旦過分進食會引致血脂同膽固醇上升！

3大輕怡糖水之選

如果想避免肥胖，JIM LAU建議可以選一些本身含天然糖分的食材，又或者盡量避免加上糖漿、椰奶、花生碎等配料，因此南北杏雪耳木瓜糖水、豆腐花及番薯糖水均是不錯的選擇。他指以南北杏雪耳木瓜糖水為例，木瓜有豐富維他命A、北杏有豐富的礦物質熱量只有140千卡，但卻有滋潤皮膚功用。此外，豆腐花則含豐富蛋白質及鈣質，有效降低壞膽固醇水平和防止骨質疏鬆，而番薯糖水亦含豐富纖維、胡蘿蔔素，營養價值高之餘又有飽肚感，能預防便秘。

▲ 註冊營養師JIM LAU

第一名：南北杏雪耳木瓜糖水 140千卡（慢跑18分鐘）

木瓜有豐富維他命A 而南北杏有豐富的礦物質，可以防止皮膚乾燥及彈性。

第二名：豆腐花 180千卡（慢跑23分鐘）

豆腐花屬於低糖的食物，只要不額外加黃糖的話，其實糖分大概每100克，只得0.4克糖分，而且大豆是優質蛋白質，可以有助肌肉生長 ！

第三名：番薯糖水 190 千卡（慢跑24分鐘）

番薯含豐富碳水化合物，糖分適中，亦可以提供足夠維生素A提升呼吸系統健康。

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記者：容惠玲