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【邵逸夫獎】7名學者分奪3獎　中國學者丘成桐奪數學科學獎

社會 16:58 2023/05/30

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2023年度「邵逸夫獎」新聞發佈會。（右）邵逸夫獎理事會理事陳偉儀、（左3） 邵逸夫獎理事會主席暨評審會副主席楊綱凱、（左2）邵逸夫奬基金會主席陳偉文、（左1）邵逸夫獎理事會理事程伯中。（梁偉榮攝）

2023年度邵逸夫獎得獎名單今（30日）出爐，由7名學者分別奪得天文學獎、生命科學與醫學獎和數學科學獎3個獎項，頒獎典禮將於11月12日舉行。

生命科學與醫學獎，平均頒予帕特里克·克拉瑪和伊娃·諾加利斯，以表彰他們開創性的結構生物學研究，使負責基因轉錄的蛋白質機制能夠於單個原子尺度上視覺化。他們揭示了生命的基本過程之一的基因轉錄機制的每一個步驟，正常的基因轉錄如何促進健康，以及機能失調如何導致疾病。

邵逸夫獎理事會理事陳偉儀表示，他們的研究，發現了DNA轉錄至mRNA的每一個步驟，可助知道各種疾病如何發生，並可就之製作針對性藥物，舉例瑞德西韋新冠口服藥，就是基於明白非典型肺炎病毒轉錄蛋白的機構，而設計的針對轉錄過程的藥物，讓有關轉錄程序不能工作，抑制病毒的發展。

數學科學獎則平均辦法予弗拉基米爾 • 德林費爾德及丘成桐以表彰他們對數學物理、算術幾何、微分幾何和凱勒幾何的貢獻。其中，丘成桐為第三位取得該獎的中國學者，他亦在香港長大，曾就讀於香港培正中學及香港中文大學，而首位奪此獎的中國學者陳省身為其師傅。

另外，天文學獎平均頒予馬修·貝爾斯、鄧肯·洛里默及莫拉·邁克勞克林，以表彰他們發現快速電波爆發。

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記者：黃小冰

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