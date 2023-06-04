【夫婦關係】太太生二胎封肚憂去滾　丈夫被要求結紮委屈：她要脅離婚

▲ 有人夫上網呻，老婆要他結紮，防止他去滾！令他大感委屈！

性知識貧乏，隨時破壞一個美好家庭！有丈夫上網發文，表示老婆生下二胎後，兩公婆也不打算再生育，覺得「兩個夠晒數」，老婆封肚的同時要求他去接受結紮手術！該名男子聲稱不介意做結紮，但老婆的動機令他大感委屈，「佢想我結紮係因為要防止我出去滾……」。

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該名丈夫於29日在IG「lovers_channel_」發帖，主題是「老婆逼我結紮」，他透露同老婆結婚10年，生了兩個小朋友，小朋友已經幾歲大了。早陣子，他同老婆討論生育問題同家庭計劃，他倆都覺得有「兩個就夠晒數」，不打算再生，

佢封肚嘅同時就自自然叫我走去做結紮。

男子續指，本身自己對結紮這件事都沒太多意見，亦都唔介意去做，不過問題就在於老婆的動機，

老婆同我講，佢想我結紮係因為要防止我出去滾，我覺得如果我真係聽佢講，因為呢個原因而去結紮真係好委屈…

他表示自問算是顧家的男人，婚後10年好愛家人，為頭家拼搏搵錢，晚晚返屋企食飯，就連舊朋友聚會都好少去，

一有時間就奉獻俾family time，一年都會去幾次旅行嗰隻，點解無啦啦要俾你詆毀我人格。

結紮這事，令他只好「拖」字訣，皆因不想與老婆正面反擊，而且人夫深明老婆只會用更多的理據去支持自己來反駁他。經過一段時間，終於拖無可拖，老婆又重提此事，並向他發出「最後通碟」，

要脅我話如果我唔就範就同我提出離婚，會同我爭一對仔女，我自己覺得點解要為咗件咁小事要波及小朋友，佢哋係無辜，點解要因為滿足佢哋媽媽控制欲，而去即將生活喺一個破碎家庭。

他好想挽救這段婚姻同家庭，好想一家四口開開心心生活下去，所以上網發帖向網民索取民意及睇法，教他應該怎樣做！

網民笑：結紮咗仲方便滾

貼文一出，網民紛紛留言，清一色都笑樓主老婆性知識貧乏，「如果你兩公婆，對性知識都咁貧乏，不如一齊去家計會，聽下專業人士嘅解說先再返屋企傾啦！」、「你老婆係唔係以為紥咗就無 「性能力」 出去滾？做到果個方法叫做「閹」」、「你老婆係咪誤會咗，結扎係剪左輸精管，唔係成條嘢剪咗佢，滾唔滾有咩關係？」、「Sorly笑咗，你老婆知唔知閹同結紮係有分別？定佢當你係貓仔」、「你老婆係無常識嘅控制狂，用離婚做威脅，唔見得佢有幾為家庭同小朋友」，亦有大批網民表示，樓主結紮後更加方便去滾，「紮左先容易去滾喎，無手尾跟」、「紮咗唔係滾得仲方便咩，唔驚搞大人個肚」，有網民認為結唔結紮係個人選擇，「就算佢要封肚，都唔可用呢個理由叫你結紮，除非你自願啦！我覺得你要同佢好好坐低傾吓，你究竟願唔願意結紮？兩個一齊咁多年，有咩唔講得？如果佢唔信你，其實結咗又有咩意思？只係結咗唔會搞大人哋個肚，但一樣可以出軌偷食，其實佢擔心啲咩？」

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責任編輯︰王明芳