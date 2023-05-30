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【復常之路】 公共衞生應變級別由緊急調低至戒備　撤銷專家顧問團架構

社會 17:07 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

(資料圖片)

政府今日（30日）公布，經參考世界衞生組織對新冠疫情的最新意見，以及評估本地情況和風險及病毒變異情況後，即時起將「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」下的應變級別由「緊急」級別調低至「戒備」級別。
 
政府發言人表示，應變級別由「緊急」級別調低至「戒備」級別是本港全民三年來奮力抗疫的一大里程碑。香港在抗疫路上取得階段性的成果，全賴市民及社會各界一直以來支持和高度配合各項抗疫措施。亦感激國家對香港的堅實支持，特別是在第五波疫情最嚴重的時刻，中央人民政府及廣東省政府均應特區政府請求協調物資供應，以及派出內地援港醫療隊及專家組來港，在關鍵時刻為香港提供協助。

發言人表示，借此機會再次感謝市民大眾和社會各界在抗疫路上的努力，以及國家對香港抗疫工作持續不斷的支持。
 
因應應變級別調低，政府的應變架構會有所調整。由即時起，政府的跨部門應變工作從「緊急」級別下由行政長官主持的「抗疫督導委員會」督導，調整為在「戒備」級別下由醫務衞生局負責統籌及策導，後續工作則繼續由相關政策局／部門處理。「應對疫情指導及協調組」和抗疫專家顧問團的架構亦會同步撤銷。
 
發言人表示，政府衷心感謝專家顧問一直以科學和數據佐證，向政府提供寶貴意見，助力香港推展抗疫工作。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

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