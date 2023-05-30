【正向育兒講座】6月2日「媽媽咪咪嘉年華」於亞博舉辦　陳敏兒將分享如何成為孩子的生命教練

▲ 子親傳訊社辦「媽媽咪咪嘉年華」。

一個充滿幸福、關愛及理解的家庭，對於小朋友的品格發展非常重要。趁著6月1日的國際兒童節和全球父母節這個愉快周末，一向積極獻上育兒秘笈、鼓勵媽媽呵護自身與家庭的「子親傳訊社」，承接過往口碑，今年再度於亞洲國際博覽館舉行「媽媽咪咪嘉年華 Baby & Mother Carnival 2023」！誠邀一眾關心家庭成長的你，於6月2日至4日到來參與，並一同締造難忘回憶！

最新影片推介︰

未復常前，社會有一段日子，人與人之間出現隔膜和疏離，親子關係也變得緊張。在日益注重身心健康的生活中，「Mindful Parenting」概念開始備受提倡，大會今年更加入「識愛」主題，並伙拍慈善機構「自在社」將「Mindful Coaching 正念教練」訊息分享給準父母及年輕家庭，鼓勵建立健康親子關係，共同成長。

為了宣揚正能力和正念訊息，大會於6月2日(星期五)上午12:30舉行的《媽媽咪咪嘉年華 Baby & Mother Carnival 2023》開幕典禮，邀得「自在社」創始人周華山博士作主禮嘉賓，向大家宣揚正向理念，教授積極面對人生的方法。

與此同時，演藝人兼使命家庭親子教育教練陳敏兒女士，亦會到場與大家分享如何面對逆境，堅定信念，活出積極正面人生的竅門。在經歷喪子之痛，由怪獸家長領悟蛻變為孩子的生命教練，相信當中的堅持和磨練，實在是一眾關心家庭，愛護孩子最堅實的座右銘，相信與會者必定有所得著。

此外，嘉年華更安排了多個精彩﹑有趣的活動，例如有「巧虎自理認知大擂台」﹑「Playright 遊樂小村莊」﹑「Carnival Baby 拍照坊」﹑「寶寶精力充沛爬爬樂」 ﹑「奇幻 Mindful Jar 製作所」等等，無論大小朋友，在會場都可以從中找到讓你歡樂的活動。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳