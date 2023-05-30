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【小一叩門】教育局減小一叩門學額 升學專家：對運氣差的家長是噩耗

教育 18:15 2023/05/30

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小一統一派位即將於6月7日公布結果，「大抽獎」難以預計，派位結果不滿意就要準備「叩門」。教育局今天發出通告，官津小學自今年起將減少「叩門位」，有家長表示難以接受；升學專家直言，家長就連靠實力爭取學位機會大減一半。

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教育局今天發出通告，教育局決定實施減少小一每班「叩門位」的試行安排。由2023/24學年起，對於標準班額為每班25人的資助小學，小一「叩門位」將由2個變為1個；標準班額為每班30人的，則由3個變為2個。

升學顧問梁永樂接受TOPick訪問時表示，叩門位減少，對運氣差的家長而言是噩耗，就連靠實力爭取學位的機會大減一半，他建議家長與子女要做足準備功夫，因資助學校叩門時會選成績最好的學生，家長在此期間，需陪伴小朋友做多些學術上表現，但切忌操練過頭；其次叩門心儀學校時，家長需表現出誠意，包括對學校認識及認同學校教學理念。

對於有家長叩門多間小學，梁永樂坦言，明白家長擔心，建議如統一派位時派到第5志願及以下，家長叩門頭4-5間學校即可，避免小朋友過於辛苦。

現時兒子就讀K3家長陳太表示，難以接受自今年起將減少「叩門位」，因無法預計大抽獎是否入到心儀學校，原本已做好叩門準備，如今叩門位減少，實必競爭更大，目前對入心儀小學更加沒信心。

另有家長李太亦稱，對減少叩門位感到失望，認為叩門是家長和孩子努力爭取入讀心儀學校的表現機會，減少叩門位，即變相減少孩子入讀心儀學校機會。

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責任編輯︰黃存新

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